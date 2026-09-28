Volvió a temblar en Colombia este lunes, 28 de septiembre: el sismo lo sintieron en varias zonas de Santander

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó este lunes, 28 de septiembre, un sismo de magnitud 4,1 que tuvo como epicentro el municipio de Los Santos, Santander.

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De acuerdo con algunos internautas, el sismo que se registró a las 9:42 a. m. de este lunes se sintió en varias regiones de Santander y Norte de Santander.

“Sí, en Cúcuta; en Floridablanca se sintió, fue rápido, pero se sintió fuerte; lo sentí como dos veces en Rionegro, Santander; se sintió corto, pero fuerte, en Cúcuta; se sintió medio segundo en Bucaramanga; estuvo algo fuertecito”, comentaron algunos internautas en el reporte entregado por el SGC a través de X.

Sobre las 7:37 a. m. de este lunes también tembló en el municipio de El Litoral del San Juan, en Docordó, Chocó.

“Evento sísmico - Boletín actualizado 1, 2026-09-28, 07:37 hora local. Magnitud 3.4, profundidad 51 km, El Litoral del San Juan (Docordó) - Chocó, Colombia”, fue el reporte del SGC.

Por el momento, no hay reportes de organismos de socorro locales sobre daños estructurales y/o personas afectadas por esos sismos.

Recomendaciones del SGC para después de un temblor

El SGC destaca en su página web que Colombia se encuentra ubicada en una zona geológica compleja, influenciada por la unión y actividad de las placas tectónicas Suramericana, Nazca y Caribe, y al interior por múltiples fallas geológicas como la de Romeral y la del Piedemonte Llanero.

“Desde 1997, el país cuenta con el estudio de zonificación de la amenaza sísmica, que divide el territorio en tres tipos o niveles de amenaza: alta, media y baja. De igual manera, con base en este estudio, se generó el primer Reglamento de Construcciones Sismo Resistentes NSR 98, que fue actualizado en 2010″, agrega.

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Así mismo, la entidad resalta que, aunque no se conozca el detalle de cómo, cuándo y dónde será el próximo temblor, sí se pueden conocer las regiones expuestas a la amenaza sísmica. Por ello, según el SGC, es necesario conocer las condiciones de riesgo y tomar medidas de reducción del riesgo y preparación para la respuesta en todos los niveles, empezando por el hogar.

A continuación, algunas recomendaciones del SGC para después de un temblor: