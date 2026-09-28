Volvió a temblar en Colombia este lunes, 28 de septiembre: el sismo lo sintieron en varias zonas de Santander

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó este lunes, 28 de septiembre, un sismo de magnitud 4,1 que tuvo como epicentro el municipio de Los Santos, Santander.
De acuerdo con algunos internautas, el sismo que se registró a las 9:42 a. m. de este lunes se sintió en varias regiones de Santander y Norte de Santander.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-09-28, 09:42 hora local Magnitud 4.1. Profundidad 145 km, Los Santos - Santander, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/8bxKM6UTZ3— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 28, 2026
“Sí, en Cúcuta; en Floridablanca se sintió, fue rápido, pero se sintió fuerte; lo sentí como dos veces en Rionegro, Santander; se sintió corto, pero fuerte, en Cúcuta; se sintió medio segundo en Bucaramanga; estuvo algo fuertecito”, comentaron algunos internautas en el reporte entregado por el SGC a través de X.
Sobre las 7:37 a. m. de este lunes también tembló en el municipio de El Litoral del San Juan, en Docordó, Chocó.
“Evento sísmico - Boletín actualizado 1, 2026-09-28, 07:37 hora local. Magnitud 3.4, profundidad 51 km, El Litoral del San Juan (Docordó) - Chocó, Colombia”, fue el reporte del SGC.
Por el momento, no hay reportes de organismos de socorro locales sobre daños estructurales y/o personas afectadas por esos sismos.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-09-28, 07:37 hora local Magnitud 3.4. Profundidad 51 km, El Litoral del San Juán (Docordó) - Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/912fLHXYsB— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 28, 2026
Recomendaciones del SGC para después de un temblor
El SGC destaca en su página web que Colombia se encuentra ubicada en una zona geológica compleja, influenciada por la unión y actividad de las placas tectónicas Suramericana, Nazca y Caribe, y al interior por múltiples fallas geológicas como la de Romeral y la del Piedemonte Llanero.
“Desde 1997, el país cuenta con el estudio de zonificación de la amenaza sísmica, que divide el territorio en tres tipos o niveles de amenaza: alta, media y baja. De igual manera, con base en este estudio, se generó el primer Reglamento de Construcciones Sismo Resistentes NSR 98, que fue actualizado en 2010″, agrega.
Así mismo, la entidad resalta que, aunque no se conozca el detalle de cómo, cuándo y dónde será el próximo temblor, sí se pueden conocer las regiones expuestas a la amenaza sísmica. Por ello, según el SGC, es necesario conocer las condiciones de riesgo y tomar medidas de reducción del riesgo y preparación para la respuesta en todos los niveles, empezando por el hogar.
A continuación, algunas recomendaciones del SGC para después de un temblor:
- Verifique su condición física, la de su familia y la de personas cercanas. Si puede, ayude a las personas que lo requieran y que vea en superficie (no bajo escombros) y espere la ayuda de los organismos de socorro.
- Si aún está en su vivienda y ante sismos fuertes, corte los suministros de gas, energía y agua. Si percibe olor a gas, evite accionar interruptores o encender fósforos, abra ventanas, avise a los bomberos y diríjase hacia una zona segura.
- Revise su vivienda en busca de señales de posible colapso o de daño estructural grave, como grietas en paredes, columnas y placas de techo, estructuras inclinadas y grietas externas en el suelo.
- Si el sismo ha provocado el colapso de estructuras y se tienen indicios de personas atrapadas bajo los escombros, evite rescatarlas; puede poner en riesgo su vida y la de otras personas.
- Manténgase informado a través de la radio acerca del estado de su región, los daños e instrucciones impartidas por las autoridades.
- Si quedó encerrado, mantenga la calma y busque ventanas u otros medios para indicar que está allí y que requiere ayuda. No improvise vías de evacuación que puedan ser peligrosas. Si tiene la posibilidad, comuníquese por medio de mensajes de texto desde su celular; esto es más efectivo que tratar de llamar, pues las redes estarán colapsadas.
- Si usted está atrapado en los escombros, pero no tiene partes de su cuerpo presionadas, trate de proteger la boca y la nariz para no inhalar polvo. Intente buscar salidas o señales que le indiquen una posible ruta de evacuación. Si tiene heridas con hemorragias, haga presión directa sobre la herida con un trozo de ropa o pañuelo. Evite gritar; es poco probable que su voz sea suficiente para que lo escuchen. Si tiene un silbato, úselo; si no, busque elementos metálicos que pueda golpear.
- Si al salir a la calle encuentra postes en el piso y cables eléctricos, tenga cuidado de no tocarlos o moverlos.