Hombre es señalado de asesinar a su prima mientras trataba de abusarla: esta es la historia

La Fiscalía General de la Nación anunció que fue capturado un hombre por su presunta responsabilidad en el crimen de su prima, mientras ella intentaba defenderse de una presunta agresión sexual, en hechos ocurridos en zona urbana de Paicol, Huila.

El capturado es un individuo de 34 años identificado como Daniel Fernando Illera Rojas, a quien un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

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“Los hechos ocurrieron el 12 de diciembre de 2021, en la residencia de la víctima, de 36 años, ubicada en el barrio Las Delicias, donde llegó Illera Rojas y, al parecer, pretendió accederla carnalmente. La mujer intentó defenderse; sin embargo, el presunto agresor la atacó con un arma blanca en diferentes partes del cuerpo, ocasionándole la muerte. El hombre huyó del lugar”, indicó la Fiscalía General de la Nación.

Por ese hecho, un fiscal de la Seccional Huila le imputó a Illera el delito de feminicidio. Sin embargo, en medio de la audiencia, el presunto asesino no aceptó el cargo, pero aun así el juez lo envió a prisión.

“Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación, con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra este hombre en la vereda Matanza de Paicol”, resaltó la Fiscalía.

En otro caso, la Fiscalía General de la Nación judicializó a un hombre por presuntamente haber asesinado a su compañera permanente con un arma cortopunzante, en Barranquilla, Atlántico.

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De acuerdo con la investigación, el pasado 28 de febrero, en una casa del barrio 7 de Abril, se presentó una discusión entre la pareja. En medio del hecho, el hombre, al parecer, atacó en varias ocasiones a la mujer con un arma blanca, causándole la muerte en el lugar, y huyó.

“Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Atlántico le imputó el delito de feminicidio agravado. El procesado no aceptó el cargo y un juez de control de garantías le impuso la medida de aseguramiento en centro carcelario”, agregó el ente acusador.