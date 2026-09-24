En la tarde del pasado 23 de septiembre, el expresidente Gustavo Petro visitó la casa de Donovan Balanta Paz, hombre que hace unos días murió tras un procedimiento policial en la localidad de Ciudad Bolívar, en extrañas circunstancias.

SEMANA conoció la versión de los familiares sobre la visita de Petro. Aseguraron que, si bien el político los visitó, no recibieron ningún tipo de ayuda, asesoría ni herramienta en medio del caso que aún no se esclarece.

Uno de los familiares, que pidió reserva de su nombre, señaló que el expresidente “solo fue por tomarse la foto”, que no les ofreció ayuda y que también fue a la funeraria. Indicó que allí solo se tomó unas fotos y luego abandonó el sitio.