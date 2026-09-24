Gustavo Petro fue a Ciudad Bolívar, al punto donde murió Donovan Balanta: “Estamos ante un asesinato de la Fuerza Pública”

El expresidente Gustavo Petro publicó un mensaje con una foto. En esta aparece rodeado de jóvenes desde el sur de Bogotá. “He ido al barrio Caracolí en Ciudad Bolívar, Bogotá. Me encuentro en el punto donde fue asesinado el joven Donovan Balanta Paz por la policía de Soacha. Hay dos cámaras de la Policía de Bogotá que debieron grabar todos los hechos”, dijo.

Hombre murió tras procedimiento policial en Soacha: investigan a uniformados por uso de un ‘taser’

El exmandatario explicó, a su juicio, lo que sucedió: “La situación comienza por una frase racista lanzada contra la esposa del propietario de la casa por un agente de la policía de Soacha. Cerca de 20 policías de Soacha se aglutinan allí y expresan palabras soeces contra los vecinos, capturan a un joven y a Donovan lo hacen subir arrastrado por una calle/loma; durante el recorrido le aplican taser hasta que muere”.

“Estamos ante un asesinato de la Fuerza Pública y la Fiscalía debe investigarlo de inmediato. Inmediatamente se reúne la comunidad masivamente conmigo. En ese punto ya han asesinado a 40 jóvenes y la comunidad agradece los programas que se aplicaron en el territorio, pero se han suspendido. Solicito a las organizaciones juveniles organizar una gran marcha de negritudes en Bogotá, para el respeto de las minorías étnicas con y a la juventud en general en el país”, concluyó.