Terror en una casa del barrio La Igualdad, localidad de Kennedy, en Bogotá, luego de que un sujeto, al parecer, mantuviera secuestrada a su pareja sentimental durante nueve días, según indicó el brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

De acuerdo con la información suministrada por la mujer a las autoridades, durante el periodo en que estuvo secuestrada, el individuo la sometió, al parecer, a diferentes formas de violencia física, sexual y psicológica.

Judicializan a cuatro personas por presunta producción y circulación de material de abuso sexual infantil en Colombia

El brigadier general Cristancho indicó que, además, mientras la mantenía retenida, el sujeto utilizaba el celular de su pareja para solicitarle dinero a sus familiares, “haciéndose pasar por ella”.

“De acuerdo con el relato de la víctima, durante los nueve días que estuvo secuestrada, le fueron suministradas gotas psiquiátricas para doblegar su voluntad”, agregó el oficial de la Policía.

¡Nueve días de terror llegaron a su fin!



En #Kennedy, la #SIJIN capturó a un hombre señalado de secuestrar y agredir a su pareja durante nueve días. Tras la denuncia y una ardua investigación, fue ubicado y puesto a disposición de la @FiscaliaCol. pic.twitter.com/34aCNN5lDu — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) September 25, 2026

Desde la Policía indicaron que todo se conoció luego de que la mujer ingresara a un hospital en el sur de Bogotá y contara lo sucedido.

Tras lo anterior, las autoridades llevaron a cabo un operativo y capturaron al presunto delincuente.

Durante la investigación, las autoridades establecieron que el presunto responsable permanecía de forma constante en el inmueble donde ocurrieron los hechos.

Las declaraciones que vinculan a Sandra Ramírez con el reclutamiento y abuso de menores en las Farc

“La diligencia se llevó a cabo el 17 de septiembre de 2026, con la participación de investigadores de la SIJIN y unidades del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), quienes hicieron efectiva la captura del ciudadano e incautaron elementos de interés para el desarrollo de la investigación. El detenido fue presentado ante un juez de control de garantías, autoridad que legalizó su captura. Posteriormente, la Fiscalía le imputó los delitos de secuestro simple en concurso heterogéneo con acceso carnal violento, lesiones personales agravadas y tortura”, resaltó la Policía.

Por último, las autoridades establecieron que la mujer mantenía una relación con el agresor desde hacía aproximadamente un año, sin llegar a convivir.