Aparece video clave de lo que le hicieron policías a Donovan Balanta, hombre que murió tras procedimiento: insultos, golpes y ‘taser’

En las últimas horas se conoció un nuevo video sobre el procedimiento policial en el que uniformados presuntamente maltrataron a Donovan Balanta, de 34 años, quien posteriormente murió en un centro médico.

Toman drástica decisión contra uniformados por muerte de un hombre tras procedimiento en Bogotá: Policía lo confirmó

Los hechos ocurrieron en el sector de Caracolí, ubicado entre Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, y Soacha. Al parecer, se presentó una riña y por eso varios agentes llegaron a atender la situación; fue entonces cuando supuestamente se registró la agresión contra la víctima.

En las nuevas imágenes, grabadas por una persona que observó todo desde su vivienda, se ve a Donovan reducido en el piso, esposado y rodeado por al menos cinco policías.

Los agentes lo arrastran y le pegan en repetidas oportunidades en la cabeza; al mismo tiempo, le piden que se levante y le gritan. Al fondo se escucha a la comunidad exigiendo que no lo traten así.

En un momento, uno de los involucrados incluso le quitó uno de los zapatos y lo lanzó. Con este audiovisual queda en evidencia que, pese a que estaba totalmente reducido, Balanta recibió descargas eléctricas con un taser.

De hecho, en esta prueba se alcanza a escuchar cómo el hombre grita de dolor ante la situación, lo cual no hizo que los policías cambiaran su comportamiento. Finalmente, entre todos alzaron a la víctima y se la llevaron en una patrulla.

Hombre murió tras procedimiento policial en Soacha: investigan a uniformados por uso de un ‘taser’

De acuerdo con la Policía, Donovan fue llevado hasta la Estación de Cazuca. Sin embargo, cuando llegó a esta, comenzó a presentar problemas de salud y perdió el conocimiento.

Por ello, los agentes activaron los protocolos y lo trasladaron hasta el Hospital Luis Carlos Galán de Soacha, donde recibió atención médica y poco tiempo después falleció.

Imágenes del procedimiento policial contra Donovan Balanta. Foto: API

La familia de Donovan denunció que el procedimiento policial fue el que afectó su salud y, posteriormente, produjo su muerte, por lo que exige justicia en este caso.

Por su parte, la Policía confirmó que todos los uniformados involucrados fueron vinculados a una investigación y apartados de sus cargos mientras se conoce con exactitud qué pasó y qué responsabilidades tienen en el hecho.