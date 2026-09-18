Justo el día que se debate sobre la reducción del presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), dicho tribunal formalizó la sanción propia contra siete exintegrantes del Secretariado de las Farc por el delito de secuestro.

El presidente de la JEP responde a la propuesta del senador Enrique Gómez. “Es el más grave ataque”

Pese a que la sentencia había sido formalizada el pasado 1.° de julio, hasta este viernes, 18 de septiembre, salió el fallo estableciendo las respectivas sanciones.

Los exintegrantes del Secretariado de las Farc serán monitoreados con dispositivos electrónicos. Igualmente, tendrán restricción para salir del país y del departamento en el que realizarán las labores fijadas en la sanción.

El magistrado Alejandro Ramelli reaccionó a los dos proyectos que buscan reducir en un 50 % el presupuesto de la JEP: “Nos están atacando”. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/FjF2YrwkPF — Revista Semana (@RevistaSemana) September 18, 2026

“Residencia fija en la sede territorial correspondiente a cada fase del cronograma anexo a la sentencia, con prohibición de cambio sin autorización previa y expresa de esta Sección, que verificará la compatibilidad de la nueva residencia con el proyecto restaurativo en curso”, señala la decisión.

Igualmente, los excomandantes de las Farc deberán entregar un informe sobre las actividades que se realicen de aporte a la verdad y la ubicación de los restos humanos de los secuestrados.

Sandra Ramírez, excongresista del partido de las Farc, citada a versión libre por reclutamiento de menores

“Régimen de horario estricto de dedicación a los trabajos, obras y actividades con contenido restaurativo y reparador, de lunes a viernes de 8:00 a 17:00. La Sección podrá ajustar este horario a las condiciones operativas de cada proyecto o a circunstancias particulares debidamente justificadas, respetando la hora de almuerzo o el descanso necesario”, indica la decisión.

Casualmente, en la mañana de este viernes, en medio de la rendición de cuentas, el presidente de la JEP cuestionó el proyecto promovido por el senador de Salvador Nacional, Enrique Gómez Martínez, quien pidió que 100.000 millones del presupuesto de la JEP pasen a la Rama Judicial.

“La ejecución de las sentencias es responsabilidad del Gobierno”: el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, reprochó los proyectos de ley que buscan quitarle presupuesto. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/WuGDdmdarg — Revista Semana (@RevistaSemana) September 18, 2026

“De concretarse esta proposición, se acabaría vulnerando directamente la garantía estatal de dotar a la JEP de la autonomía presupuestal, administrativa y técnica de infraestructura indispensable para el cumplimiento de sus funciones constitucionales”, precisó el magistrado.

La sanción cobija a Rodrigo Londoño Echeverry (Timochenko); Jaime Alberto Parra Rodríguez, excomandante del Bloque Oriental de las Farc; Milton de Jesús Toncel Redondo, excomandante del Bloque Sur; Pablo Catatumbo Torres Victoria, excomandante del Bloque Occidental; Pastor Lisandro Alape Lascarro, excomandante del Bloque Magdalena Medio; el senador Julián Gallo Cubillos, quien fue comandante del Frente Urbano Antonio Nariño (Fuan) y miembro del Bloque Oriental; y Rodrigo Granda Escobar, conocido como el canciller de las Farc.

Así quedaron establecidas las sanciones

La JEP fijó una sanción de ocho años contra Rodrigo Londoño Echeverri (Timochenko), quien fue el último máximo comandante de las Farc y el encargado de firmar el Acuerdo de Paz en 2016 en el Teatro Colón, en Bogotá.

El último Secretariado de las extintas Farc aseguró que revisará la sanción impuesta por la JEP. Foto: 1. Semana / 2. A.P.I.

Jaime Alberto Parra recibió una sanción de 7 años, 10 meses y dos días; Milton de Jesús Toncel fue sancionado a 7 años, 8 meses y 25 días; y el exsenador Pablo Catatumbo Torres Victoria fue sancionado a 8 años.

Por su parte, Pastor Lisandro Alape Lascarro fue sancionado a 6 años, 11 meses y 22 días; el excongresista Julián Gallo Cubillos fue sancionado a 6 años; y Rodrigo Granada Escobar fue sancionado a 5 años.