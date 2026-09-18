Aplazan audiencia de acusación contra Nicolás Petro: esta sería la jugada de su defensa

La audiencia de formulación de acusación contra Nicolás Petro Burgos fue aplazada este viernes, 18 de septiembre, en Barranquilla, dentro del proceso que enfrenta por presuntas irregularidades relacionadas con la Fundación Conciencia Social (Fucoso).

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La diligencia se instaló ante el Juzgado 16 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento, pero el fiscal encargado solicitó tiempo para revisar de manera integral el expediente y el escrito de acusación. La petición contó con el respaldo de la Procuraduría y la defensa, y finalmente fue aceptada por el juez.

La movida que prepara la defensa

Uno de los puntos que podrían marcar la continuación del proceso es la solicitud anunciada por los abogados de Petro. Durante la audiencia, la defensa reiteró que pedirá la nulidad de lo actuado, petición que tendrá que ser estudiada y decidida judicialmente.

El proceso está relacionado con hechos ocurridos cuando Petro era diputado del Atlántico. La Fiscalía lo señala por presuntas irregularidades que involucrarían a Fucoso y recursos públicos destinados a población vulnerable.

Petro Burgos fue imputado por interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, peculado por apropiación, tráfico de influencias y falsedad en documento privado.

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Este caso es diferente al proceso que Nicolás Petro enfrenta por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, relacionado con dineros que habría recibido durante la campaña presidencial de 2022.

Además, durante la diligencia, el Ministerio Público advirtió que desde etapas anteriores se han presentado dificultades en el trámite y señaló que existen aspectos que deberán ser subsanados. Este punto se suma a la revisión que hará la Fiscalía antes de que pueda continuar la audiencia de acusación.

Hasta el momento, Nicolás Petro no se ha pronunciado públicamente sobre el aplazamiento de la audiencia ni sobre lo ocurrido durante la diligencia de este viernes. Tampoco ha hecho referencia, a través de sus canales públicos, a los próximos pasos que adelantará su defensa dentro de este expediente.