Drástica decisión de la Fiscalía en la investigación por el escándalo de la UNGRD: ¿qué viene ahora?

Luego de las críticas por demoras, dilaciones, retrasos y fracasos en la investigación por el escándalo a la Unidad para la Gestión del Riesgo (UNGRD), la propia fiscal general, Luz Adriana Camargo, firmó una resolución en la que se advierte que parte del expediente será asumido por el equipo de tareas especiales en cabeza de la Dirección contra la Corrupción.

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A través de un comunicado, la Fiscalía advirtió que la decisión tiene como objeto separar a las personas y funcionarios con fuero constitucional de las que pueden ser investigadas por la Dirección contra la Corrupción y, de esta manera, avanzar con prontitud en los procesos que ya se encuentran en etapa de juicio.

“Concentrar capacidades especializadas en las distintas líneas de investigación; la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, modificó parcialmente la asignación de la investigación relacionada con el entramado de corrupción que comprometió la contratación y recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)”, señaló la Fiscalía.

Carrotanques de la UNGRD. Foto: cortesía UNGRD

Se trata de la Resolución No. 0-0289 del 16 de septiembre de 2026 y responde, según la Fiscalía, entre otros aspectos, “a la evolución de los casos, algunos de estos que entran a etapa de juicio”. Para el ente acusador resulta fundamental separar las competencias de los fiscales.

“La resolución precisa que tres radicados que vinculan a personas aforadas permanecerán exclusivamente a cargo de la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, mientras que 24 investigaciones que involucran a no aforados serán asumidas por fiscalías de la Dirección Especializada contra la Corrupción, hasta su culminación”, explicó el ente acusador.

De acuerdo con la Fiscalía, la medida busca que estos últimos casos en el escándalo de la UNGRD “reciban un impulso oportuno, célere y especializado”, de acuerdo con la naturaleza de los hechos investigados. Así las cosas, los fiscales delegados ante la Corte podrán concentrar sus capacidades en los investigados con fuero constitucional.