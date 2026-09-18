De acuerdo con la información conocida hasta el momento, un hombre y una mujer pretendían ingresar a la estación sin pagar. TransMilenio indicó que el personal de seguridad intervino para evitar que la pareja pasara irregularmente y, en medio del procedimiento, se produjo la agresión.

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La víctima fue identificada como Cristian David Garzón Castro, de 27 años, quien hacía parte del personal de seguridad encargado de realizar controles contra la evasión del pago del pasaje.

Una de las versiones conocidas señala que inicialmente el agresor habría intentado atacar con un cuchillo a una de las vigilantes. Garzón intervino para proteger a su compañera y recibió heridas con arma blanca en el pecho.

La empresa Top Guard Ltda., a la que estaba vinculado el trabajador, informó que los hechos ocurrieron hacia las 9:50 de la mañana mientras Cristian desarrollaba labores de control antievasión.

“Cristian Garzón murió por pedirle a alguien que pagara un pasaje”, expresó la compañía al lamentar lo sucedido y enviar un mensaje de solidaridad a sus familiares, amigos y compañeros.

Así intentaron salvar a Cristian David Garzón

Un nuevo video conocido este viernes 18 de septiembre muestra los angustiosos momentos que se vivieron después del ataque contra un integrante del equipo de seguridad de TransMilenio en la estación Terreros, en Soacha.

En las imágenes se observa a varios vigilantes intentando auxiliar al trabajador gravemente herido. Sus compañeros lo movilizaron rápidamente para buscar atención médica; sin embargo, las lesiones que sufrió terminaron siendo mortales.

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TransMilenio se pronunció tras el asesinato

A través de un comunicado, TransMilenio lamentó la muerte de Cristian y aseguró que el trabajador hacía parte de su escuadra antievasió. La entidad rechazó cualquier manifestación de violencia que ponga en riesgo a quienes trabajan y utilizan el sistema.

“Rechazamos con firmeza cualquier forma de violencia que amenace la vida, la integridad y la seguridad de todos los que forman parte de nuestro Sistema”, señaló la entidad en el pronunciamiento divulgado después de conocerse el crimen.

Por su parte, la empresa de seguridad confirmó que la Policía Nacional logró la captura de los presuntos responsables y pidió que el proceso judicial avance con celeridad para esclarecer completamente las circunstancias del ataque.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también lamentó el asesinato y confirmó que las dos personas señaladas de intentar ingresar sin pagar fueron capturadas. El mandatario aseguró que las autoridades recibirán apoyo para que el crimen sea esclarecido y los responsables respondan ante la justicia.