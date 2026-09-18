Duro golpe al Tren de Aragua: Policía capturó a 17 de sus integrantes e incautó droga, celulares y dinero en efectivo

La Policía de Bogotá le propinó un duro golpe al Tren de Aragua, una de las organizaciones que más terror siembra: en las últimas horas fueron capturadas 17 personas que harían parte de este grupo criminal.

Duro golpe a las finanzas del Tren de Aragua en Bogotá: la Fiscalía hizo anuncio clave

Los operativos se realizaron en las localidades de Engativá, Kennedy, Los Mártires, Santa Fe y en las ciudades de Barranquilla y Tunja. Para esto se llevó a cabo una gran labor investigativa y más de 40 horas de análisis de videos.

“En tiempo récord y gracias a un operativo que contó con acciones por aire y tierra, fueron detenidos uno por uno sujetos señalados de terrorismo, extorsión y tráfico de droga”, indicó la Secretaría de Seguridad.

Dentro de los capturados estarían los autores materiales de un ataque realizado con explosivos en contra de las estaciones de Policía y de Bomberos de Kennedy.

“Estas acciones terroristas habrían sido represalias de esta organización contra la Policía por las acciones operacionales y capturas de sus cabecillas”, señaló el brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano, comandante de la Policía de Bogotá.

Además de la capturas, en las diligencias también fueron incautados más de 20 kilos de estupefacientes, 360 tabletas de insumos y precursores para drogas sintéticas, dos armas de fuego, munición, dinero en efectivo y 18 celulares.

De igual manera, se confirmó el hallazgo de por lo menos 50 ampolletas de fentanilo que estaban escondidas en el techo de una de las viviendas registradas.

Video | Operativo en el que cayó jefe del narcotráfico del Tren de Aragua en Colombia

Varios de los hoy detenidos, de acuerdo con las autoridades, contaban con antecedentes judiciales por delitos como fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.

El general Cristancho precisó que este golpe representa una afectación de la renta criminal del Tren de Aragua en por lo menos 180 millones de pesos colombiano.

“Bogotá es de la gente de bien, los criminales no podrán arrebatar la tranquilidad de la ciudad. Ninguna acción terrorista o ataque cobarde en contra de la Policía, logrará generar un miedo o frenar la ofensiva en las calles”, expresó.

Los 17 capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para que respondan por sus presuntas conductas delictivas.