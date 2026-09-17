Duro golpe a las finanzas del Tren de Aragua en Bogotá: la Fiscalía hizo anuncio clave

Las autoridades siguen enfrentando a la delincuencia en Bogotá. Este jueves, 17 de septiembre, la Fiscalía reportó la captura de 10 presuntos integrantes de la banda criminal Tren de Aragua, señalados de exigir la llamada ‘vacuna’ a trabajadores informales de algunos sectores de la capital del país.

De acuerdo con el ente acusador, dichos delincuentes exigían a cada conductor entre 28.800 y 35.500 pesos para completar una cuota semanal de aproximadamente 1.300.000 pesos.

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Las evidencias obtenidas por la Fiscalía dan cuenta de que al menos 60 conductores recibieron las exigencias de dinero por parte de esos delincuentes, en hechos ocurridos entre el 19 de febrero de 2024 y agosto de 2026.

“Por lo menos 60 personas que ejercían actividades de transporte informal en los sectores de Bosa El Recreo y el Portal Las Américas, en el suroccidente de Bogotá, habrían sido sometidas a estas exigencias económicas por parte del grupo delincuencial Tren de Aragua. Las víctimas eran contactadas mediante videollamadas o servicios de mensajería instantánea”, agregó la Fiscalía.

En el instante en que los delincuentes contactaban a los conductores, los amenazaban con posibles atentados contra su vida o la de sus familiares, la quema de los vehículos y la expulsión de las rutas donde trabajaban, como mecanismo para obligarlos a efectuar los pagos.

“Un conductor era escogido para recolectar el dinero de varios de los transportadores afectados en la zona, transferir la suma agrupada a billeteras virtuales, enviar el comprobante de la transacción a través de mensaje de texto y destruir el soporte físico, con el propósito de evitar el seguimiento de las autoridades”, destacó el ente acusador.

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De tal modo, la Fiscalía señaló a los capturados de coordinar los cobros extorsivos, recibir los recursos en billeteras virtuales, retirar determinadas sumas y distribuirlas entre las demás personas que harían parte de la estructura delictiva.

“Los procedimientos de captura fueron realizados de manera coordinada con unidades del Gaula de la Policía Nacional en Bogotá, Barranquilla (Atlántico) y Tunja (Boyacá). Una fiscal del Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los detenidos los delitos de concierto para delinquir y extorsión, las dos conductas agravadas”, concluyó la Fiscalía.