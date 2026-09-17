Ejército encontró caleta de las disidencias de las Farc: el depósito tendría material para fabricar explosivos improvisados

Un operativo del Ejército Nacional permitió localizar un depósito clandestino que, según las autoridades, contendría elementos destinados a la fabricación de dispositivos explosivos improvisados en Ituango, Antioquia. El hallazgo se produjo en medio de las operaciones adelantadas contra estructuras armadas ilegales.

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La operación fue desarrollada por tropas del Grupo Gaula Militar Valle de Aburrá, adscrito a la Cuarta Brigada, que ubicaron el depósito y encontraron en su interior diferentes materiales que, de acuerdo con la información oficial, pertenecerían presuntamente al GAO-r Subestructura 18.

Entre los elementos encontrados había cinco dispositivos explosivos improvisados y 15 kilogramos de una sustancia explosiva improvisada. También fueron halladas más de 60 baterías, que serían utilizadas como fuentes de energía para este tipo de artefactos, además de 20 jeringas y otros componentes relacionados con su fabricación y activación.

El procedimiento también permitió encontrar material de intendencia que tendría relación con la estructura armada. En el depósito fueron ubicados cuatro chalecos, cinco cintelas, ocho pantalones camuflados, tres pantalones camaleón, un buzo táctico camaleón, dos buzos tácticos y seis brazaletes alusivos al grupo.

El procedimiento también permitió encontrar material de intendencia que tendría relación con la estructura armada. Foto: Ejército Nacional

Una vez localizado el material explosivo, especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (EOD) realizaron la destrucción controlada de los cinco dispositivos y de los 15 kilogramos de sustancia explosiva encontrados en el lugar. La intervención buscaba evitar que estos elementos pudieran ser utilizados posteriormente en acciones contra la población civil o integrantes de la Fuerza Pública.

De acuerdo con el Ejército, la ubicación del depósito representa una afectación a la capacidad logística de la Subestructura 18, debido a que los elementos hallados no podrán ser empleados para la fabricación o activación de artefactos explosivos improvisados.

La institución señaló que este tipo de materiales representa un riesgo tanto para los habitantes de las zonas donde tienen presencia estas estructuras como para los uniformados que adelantan operaciones de control territorial. Por esa razón, el hallazgo permitió neutralizar una posible amenaza asociada al uso de explosivos.

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Las operaciones se desarrollaron en el municipio de Ituango, una zona del norte de Antioquia en la que el Ejército mantiene labores de control territorial. La institución aseguró que continuará adelantando este tipo de acciones con el propósito de afectar las capacidades logísticas y criminales de los grupos armados que operan en el departamento.

El Ejército también indicó que las operaciones continuarán en el norte de Antioquia, con el objetivo de contribuir a la seguridad de las comunidades y prevenir que elementos como los encontrados sean utilizados para poner en riesgo la vida y la integridad de civiles y miembros de la Fuerza Pública.