Cayó alias el Flaco, cabecilla de temible organización criminal en Antioquia: estaría involucrado en homicidios y otros crímenes

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó la captura en Medellín de alias el Flaco, señalado como el principal cabecilla del grupo de delincuencia común organizado (GDCO) La Miel, estructura que tendría presencia en diferentes municipios del departamento.

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A través de sus redes sociales, el mandatario informó que el hombre fue ubicado y capturado por la Policía en la capital antioqueña. La operación representa la detención de uno de los objetivos por los que las autoridades habían ofrecido una millonaria recompensa.

“Antioqueños: cayó alias el Flaco, principal cabecilla del grupo de delincuencia común organizado La Miel. La Policía lo capturó en Medellín”, señaló Rendón en su publicación.

El gobernador recordó que se había establecido una recompensa de hasta $ 200 millones para obtener información que permitiera dar con el paradero del señalado cabecilla. De esta manera, la captura se produjo luego de que las autoridades adelantaran labores para ubicar al hombre.

Según lo indicado por Rendón, alias el Flaco estaría involucrado en diferentes actividades criminales que habrían afectado a habitantes del sur del Valle de Aburrá y del Suroeste antioqueño.

Entre los hechos que las autoridades le atribuyen se encuentran homicidios, extorsiones, desplazamiento forzado y tráfico de estupefacientes. Estos señalamientos hacen parte de la información entregada por el gobernador sobre las actividades que presuntamente desarrollaba el hombre como integrante y supuesto líder de la estructura delincuencial.

Por otro lado, de acuerdo a lo dicho por Rendón, alias el Flaco tendría una alianza criminal con el Clan del Golfo, organización con la que presuntamente buscaría ampliar su accionar hacia varios municipios del Suroeste antioqueño.

Este posible vínculo habría permitido que la estructura buscara fortalecer su presencia en nuevos territorios y ampliar las actividades ilegales que, según el gobernador, estarían bajo su control.

Uno de los datos entregados por Rendón sobre la organización tiene que ver con sus posibles ingresos. El mandatario afirmó que las rentas ilegales controladas por la estructura alcanzarían los $ 4.000 millones mensuales, una cifra que da cuenta, según su versión, del volumen económico que tendría el grupo criminal.

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La captura de este hombre ocurre en medio de las acciones adelantadas por las autoridades para afectar las estructuras dedicadas a diferentes actividades delictivas en Antioquia. En este caso, la recompensa de hasta $ 200 millones había sido anunciada como un mecanismo para facilitar la obtención de información que permitiera localizar al señalado cabecilla.

Por ahora, alias el Flaco queda a disposición de las autoridades competentes, mientras avanza el proceso judicial correspondiente y se determina su situación ante la justicia colombiana.