Alcaldía de Medellín da por finalizada la evacuación de 73 viviendas declaradas en alto riesgo en Manrique-Jardín

Una semana después de que comenzara la compleja evacuación de varias familias que residían en 73 viviendas declaradas por la Alcaldía de Medellín en alto riesgo en el barrio Manrique-Jardín, esa entidad dio por finalizado el operativo.

Desde abril, cuando en medio de una emergencia murió un niño de 5 años, el Distrito declaró la calamidad pública, identificó a los moradores y dispuso que debían ser evacuados.

El martes 8 de septiembre, comenzó ese operativo con denuncias de concejales y diputados de la Asamblea de Antioquia de presuntos abusos por parte de las autoridades.

Inicia operativo de evacuación de familias ubicadas en 73 viviendas declaradas en riesgo alto en Manrique, nororiente de Medellín. Foto: Redes sociales

Sin embargo, las evacuaciones, que eran acompañadas por Personería Distrital, se realizaron.

Aunque hace una semana el concejal José Luis Marín, Aquinoticias, denunciaba que las familias no tenían dónde vivir, la Alcaldía informó este martes que ya fueron reubicadas en su mayoría.

“51 familias fueron trasladadas, 14 de ellas permanecen en hoteles como parte de las alternativas de alojamiento temporal dispuestas durante el proceso, 35 están en autoalbergues, una fue trasladada a otro municipio y otra permanece en vivienda por gestión propia”, explicó la entidad.

Tras declararse inocente, Miguel Quintero entró en la lista de imputados por escándalo del Área Metropolitana; Fiscalía pedirá cárcel

Las labores logísticas de la evacuación, agregaron, contó con apoyo de la Subsecretaría de Espacio Público, la cual desplegó “100 unidades en territorio y 10 vehículos operativos, destinados principalmente a facilitar las labores logísticas relacionadas con el manejo y traslado de los enseres de las familias”.

En esta semana del operativo de evacuación, indicó la Alcaldía, se entregaron 56 kits de aseo, 11 kits de dormida y 39 paquetes alimentarios, mientras que dos mascotas fueron trasladadas a guarderías para garantizar su cuidado durante la evacuación.

Según la Alcaldía, las familias recibieron acompañamiento para identificar alternativas habitacionales y conocer la ruta para acceder al Subsidio Distrital de Arrendamiento Temporal.

Fico Gutiérrez dijo qué hay detrás de la posición de Petro y Cepeda sobre el protocolo para ingreso a universidades durante disturbios

Además, aseguró que entrará en una etapa de acompañamiento individual, en la que cada hogar será atendido de acuerdo con sus condiciones, necesidades y posibilidades.

“El propósito es avanzar en alternativas que permitan a las familias mejorar sus condiciones de vida, bienestar y seguridad, articulando la oferta institucional disponible y haciendo seguimiento a cada caso”, indicó la Alcaldía.

“Que termine la evacuación no significa que termine el acompañamiento. Ahora continuaremos trabajando de manera individual con cada familia, entendiendo sus necesidades y buscando alternativas que les permitan avanzar hacia mejores condiciones de vida, bienestar y seguridad. En Medellín estamos para acompañar a nuestra gente, proteger la vida y brindar soluciones reales frente a las situaciones que enfrentan nuestros territorios”, dijo Juan Manuel Velásquez Correa, secretario de Gestión y Control Territorial.