Impresionante balacera por un atraco en Medellín terminó con un menor herido y dos motos recuperadas

Un operativo de la Policía Nacional en el sur del Valle de Aburrá terminó con un joven de 18 años capturado, un adolescente de 17 aprehendido y dos motocicletas recuperadas, luego de que los dos fueran señalados de presuntamente participar en el hurto de los vehículos en Sabaneta y San Antonio de Prado.

Dos policías activos fueron enviados a prisión por presuntamente exigir $5 millones para evitar una captura en Cali

El procedimiento comenzó después de que las autoridades recibieran información sobre el robo de una motocicleta en Sabaneta. La reacción policial estuvo apoyada en el sistema de videovigilancia, desde donde los operadores lograron identificar a los presuntos responsables, establecer la ruta que seguían y transmitir en tiempo real la información a las patrullas desplegadas en la zona.

Las primeras verificaciones permitieron establecer que los dos implicados se habrían desplazado posteriormente hasta el corregimiento de San Antonio de Prado, donde presuntamente habrían cometido el hurto de una segunda motocicleta.

Con las características de los sospechosos y la información sobre sus desplazamientos, la Policía desplegó un plan candado en diferentes puntos del sur del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

La búsqueda permitió ubicar a los dos señalados en la avenida Regional. De acuerdo con las autoridades, se movilizaban en una motocicleta mientras empujaban otra, en una modalidad conocida como “taconeo”, que habría sido utilizada para trasladar uno de los vehículos presuntamente hurtados.

La balacera durante el operativo

El procedimiento tomó un giro cuando, según la Policía, el adolescente de 17 años habría sacado un arma de fuego y disparado en varias ocasiones contra los uniformados.

Ante esta situación, los policías reaccionaron haciendo uso de sus armas de dotación, según el reporte oficial, con el propósito de proteger su integridad y la de las demás personas que se encontraban transitando por el lugar.

Como consecuencia del intercambio de disparos, el adolescente resultó lesionado y fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica. El joven de 18 años, por su parte, fue capturado por los uniformados.

Durante el procedimiento, la Policía recuperó las dos motocicletas que habían sido reportadas como hurtadas y además incautó un arma de fuego, elementos que quedaron a disposición de las autoridades competentes para avanzar en la investigación.

En medio de las verificaciones de antecedentes realizadas al capturado, las autoridades establecieron que el joven de 18 años tenía un requerimiento de una autoridad judicial por un hecho ocurrido en 2019, relacionado con una agresión contra un agente de tránsito.

Tanto el capturado como el adolescente aprehendido fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para adelantar las actuaciones judiciales correspondientes.

Los dos quedaron vinculados a una investigación por los delitos de hurto calificado y agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Las motocicletas recuperadas y el arma de fuego incautada también fueron entregadas a la autoridad competente como parte del material relacionado con el procedimiento.