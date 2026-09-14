Por preguntas de abogados, en audiencia contra Miguel Quintero, la imputación volvió a ser suspendida: esto se dijo

Este lunes, 14 de septiembre, volvió a realizarse una sesión más de la audiencia de imputación de cargos contra Miguel Quintero Calle, el hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle, y contra otras tres personas: Álvaro Villada, Vanessa Álvarez y Sebastián de Dios Ortega Urán.

Miguel Quintero Calle (arriba a la izquierda), Álvaro Alonso Villada García, Vanessa Álvarez Restrepo y Sebastián de Dios Ortega, investigados por el escándalo de corrupción en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Foto: Tomado de la fallida audiencia de imputación de cargos.

Los cuatro son investigados por el escándalo de corrupción del Área Metropolitana, en el que hubo direccionamiento de contratos y apropiación de recursos, según se desprende del principio de oportunidad otorgado al médico Misael Cadavid, exrepresentante legal de los Bomberos de Itagüí, y el preacuerdo que logró con la Fiscalía su extesorero, el contador Juan Alberto Cardona Henao, condenado por falsificar documentos.

Según dijo en las anteriores audiencias la Fiscalía, Miguel Quintero fue el determinador de esa trama de corrupción. El ente acusador cree tener los elementos para demostrar que el hermano del exalcalde fue quien ordenó qué funcionarios entraban o salían del Área Metropolitana para poder direccionar seis contratos por un monto superior a 17 mil millones de pesos, y así quedarse con un 15 por ciento de ese monto.

El dinero fue a parar, según la entidad, a los bolsillos de Miguel Quintero. La Fiscalía, por ejemplo, aseguró que 2.481 millones de pesos fueron apropiados por él, 1.654 en provecho propio y 827 millones en favor de terceros.

Otra parte de esos recursos fueron usados para apalancar la fallida campaña a la Cámara de Representantes de Misael Cadavid, hoy testigo clave de la Fiscalía y quien ya entregó una camioneta avaluada en 700 millones de pesos para reparar el daño causado. Él está en libertad, pues la figura a la que se acogió ordena el cese de la persecución judicial en su contra, no fue condenado, pero sí tuvo que entregar información clave para llevar tras las rejas a los responsables de ese saqueo.

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La semana pasada, el 10 de septiembre, la Fiscalía leyó los hechos que cree que son responsabilidad de cada uno de los cuatro investigados. Esa diligencia fue suspendida por el juez 27 penal con función de control de garantías que la preside para que los abogados pudieran conocer con detalle esos señalamientos.

Este lunes, 14 de septiembre, los abogados defensores se pronunciaron, no así sus defendidos, pues el tiempo no alcanzó para que ellos expresaran si son inocentes o culpables de los delitos que les endilgan. ¿Por qué? Porque sus abogados dejaron conocer una serie de preguntas sobre las que deberá responder la Fiscalía para dar claridad en el proceso.

Estas son los cuestionamientos del abogado de Miguel Quintero Calle

El abogado, en una jerga jurídica, le preguntó a la Fiscalía aclarar si el monto que supuestamente se habría apropiado Miguel Quintero Calle, en caso de que eso sea demostrado, ”ya pertenecía a un contratista, en ese caso habría que determinar si ese dinero hizo parte de un anticipo o de algún dinero que se le hubiera entregado al contratista para una administración Pro tempore”.

Miguel Quintero y Daniel Quintero. Foto: Redes sociales

“Si, en cambio, ese dinero era parte de la utilidad del contratista o era parte del excedente propio que obtiene un contratista al desempeñar un contrato público, ese dinero no sería susceptible de configurar el delito de peculado como quiera que no se trataría de un bien público sino de un bien privado y particular”, señaló Trespalacios.

Es decir, el abogado pidió a la Fiscalía aclarar cuál es la naturaleza pública del bien apropiado, cuál era la entidad pública que lo estaba administrando, cuál fue el momento en el que se realizó la apropiación de ese bien público.

Además, la fiscal debe explicar de qué manera Miguel Quintero Calle y a través de cuál determinación se habría apropiado en provecho suyo y de terceros de ese bien público. “O si por el contrario la señora fiscal considera que el hecho de que un contratista dé el 15 por ciento o el 10 o el 20 o el porcentaje que ella considere del dinero que ya ha sido cobrado por este contratista y que se encuentra en sus arcas configura un peculado por apropiación que así lo establezca para poder tener los mecanismos de defensa idóneos y adecuados en lo que resta la investigación”.

El abogado Trespalacios también pidió a la fiscal precisar cuáles fueron las directrices atribuidas a Miguel Quintero Calle, cómo se dieron esas directrices, de qué manera habría exteriorizado esas directrices.

Incluso, entregar con más detalle las circunstancias de tiempo, es decir cuándo, de qué manera y cómo se produjo la orden de instrucción, la directriz que se le atribuye a Miguel Quintero.

“Pero sobre todo, señoría, respecto a cada contrato, o si por el contrario hubo una única directriz a los seis contratos, que así se nos diga, sobre todo, señoría, especificando en la medida de lo posible el día en el que se produjo esa directriz o si fue en una reunión o si fue en el chat que se mencionó por parte de la señora fiscal”, indicó el abogado defensor.

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“Lo que ocurre hoy, su señoría, es que es que la defensa encuentra una indeterminación de cómo nos defendemos y cómo le demostramos al juez de conocimiento, el día de mañana, que esa directriz que sabemos que no existió, porque el ciudadano Miguel Quintero no intervino de ninguna manera en estos hechos, pero no sabríamos cómo entrar a negar una afirmación, a mi modo de ver bastante indeterminada, su señoría, que por lo tanto se hace muy difícil de probar”, añadió.

La fiscal también deberá precisar las circunstancias de lugar, es decir, dónde se produjo la actuación del Miguel Quintero: si fue en un hotel, en una reunión, en un chat.

“Su señoría, las reuniones que se dice que hubo, una reunión específica en un hotel, en la que se nos da un mes, pues no sé circunstanciaron y no sabemos si esa reunión es un dato o hecho indicador o si fue en esa reunión que se dieron las instrucciones, quiénes asistieron, de qué manera participaron y cómo se llevó a cabo, su señoría”, dijo el abogado.

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La fiscal tendrá además que explicar con más detalle la circunstancias de modo: “debe explicarse de qué manera se produjo esa determinación, el mecanismo concreto utilizado, y las circunstancias del tiempo, las circunstancias del lugar para concretar su señoría una lista muy importante los hechos jurídicamente relevantes que es el derecho de defensa”, pidió el abogado.

Trespalacios también le pidió a la fiscal detallar quién fue el destinatario de la determinación, es decir, a quién le habría dado órdenes Miguel Quintero.

Pidió también informar a cuál o cuáles de los seis contratos cuestionados se refería la fiscal, es decir, decir sobre cuál de esos convenios se dio instrucciones o directrices para apropiarse de los recursos.

“Y por último, su señoría, quisiéramos saber la conducta concreta de Miguel Quintero respecto de cada uno de los seis contratos y cómo se habría materializado”, dijo el abogado.

En su cuenta de X, el exalcalde Daniel Quintero una vez más se defendió y respaldó a su hermano.

“Ahora la han emprendido contra mi hermano de la misma manera. Acabo de ver una audiencia contra él. La fiscalía dice que Miguel dio ordenes y recibió platas sin decir dónde, cómo y cuándo, habla de reuniones que ubica así: “aproximadamente en junio” en las que no asistió mi hermano y “entre 2022 y 2023” sin ninguna prueba. Hay un plan para eliminarnos de la política. Ese plan lo ha orquestado Fico y ha presionado procesos sin material probatorio. Lawfare en su máxima expresión", dijo.