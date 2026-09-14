Medellín levanta temporalmente el racionamiento de agua, pero alcalde advierte que los cortes podrían regresar

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció este lunes la suspensión temporal de los cortes programados de agua en varias zonas de la ciudad, luego de una reunión con EPM y ante la recuperación de los niveles de los embalses por las lluvias registradas durante los últimos días. Sin embargo, el mandatario advirtió que la medida dependerá del comportamiento del consumo y de las condiciones climáticas de las próximas semanas.

“Podría estar completamente seco en 15 días”: la alerta del alcalde de Medellín por el embalse de Piedras Blancas

La decisión se tomó después de evaluar el comportamiento del ahorro de agua durante los últimos días, en medio de la campaña que puso en marcha la Administración Distrital hace 12 días para evitar una situación crítica de desabastecimiento asociada al fenómeno de El Niño.

Gutiérrez destacó especialmente el compromiso de los habitantes de las zonas nororiental y centro-oriental de Medellín, donde se registraron las mayores reducciones en el consumo. Los sectores abastecidos por Piedras Blancas, que comprenden Popular, Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa, Buenos Aires y La Candelaria, alcanzaron un ahorro de 441 litros durante cinco días.

La meta establecida para estos sectores era ahorrar 92 litros diarios por hogar o establecimiento. De acuerdo con el balance entregado por la Alcaldía, se alcanzó un 74 % de cumplimiento. A este resultado contribuyeron los cortes programados que se venían realizando y, especialmente, el comportamiento de los ciudadanos.

Las lluvias también permitieron una recuperación en los niveles de Piedras Blancas. Los pronósticos indican que las precipitaciones podrían mantenerse entre el 14 y el 20 de septiembre, situación que favorecería la recuperación de los embalses.

El embalse Piedras Blancas es una de las fuentes que abastece de agua a sectores de Medellín y enfrenta una situación crítica por la baja disponibilidad del recurso. Foto: Foto: El Colombiano- API

Con base en estas proyecciones, Piedras Blancas podría llegar a finales de septiembre con un 65 % de almacenamiento de agua. Por esta razón, se decidió suspender temporalmente los cortes nocturnos que se habían implementado en algunos sectores. La Administración aseguró que la determinación responde a criterios técnicos y que la situación será evaluada semanalmente.

El panorama, sin embargo, es diferente en otras zonas del Valle de Aburrá. En los sectores abastecidos por el sistema La Fe, que incluyen Envigado, Itagüí, La Estrella, Sabaneta, Caldas y el sur de Medellín, el ahorro durante cinco días fue de 74 litros, frente a una meta de 70 litros diarios por vivienda o establecimiento. Esto representó apenas un 18 % de cumplimiento.

En el sistema Riogrande, que abastece a Bello, Copacabana, Girardota y sectores occidentales y noroccidentales de Medellín, el ahorro fue todavía menor: 24 litros en cinco días frente a una meta de 70 litros diarios, equivalente a un cumplimiento del 9 %. Incluso hubo jornadas en las que el consumo aumentó.

Ante este comportamiento, el alcalde hizo un llamado a mantener las medidas de ahorro, pese a la suspensión temporal del racionamiento.

“Si hay lluvias, pero aumentamos el consumo de manera desproporcionada, en ocho días debemos decirles que volveremos a implementar los racionamientos. Yo espero que en ocho días les digamos que podemos seguir sin racionamientos. Vamos a evaluar cada semana la situación”, advirtió Gutiérrez.

El mandatario insistió en que la recuperación de los embalses no significa que la ciudad haya superado definitivamente el riesgo de escasez. Según explicó, si durante los próximos días aumenta considerablemente el consumo y disminuyen las lluvias, las autoridades tendrían que adoptar nuevamente medidas restrictivas. “Tenemos que ahorrar para los próximos meses”, enfatizó el alcalde.

Continúan controles contra el desperdicio

Mientras se levanta temporalmente el racionamiento, las autoridades mantendrán los operativos contra quienes hagan un uso indebido del agua. Uno de los principales focos de vigilancia son los lavaderos de vehículos, tanto formales como informales.

Actualmente, más de 70 establecimientos de este tipo han sido identificados en Medellín y son objeto de seguimiento permanente. Las autoridades han realizado 13 jornadas de sensibilización y reportan una suspensión de actividad económica durante seis días, un corte de una toma o derivación no autorizada y una incautación relacionada con el uso indebido del espacio público.

Además, el pasado 27 de agosto fueron capturadas cinco personas en Santo Domingo por el delito de defraudación de fluidos, relacionado con la utilización ilegal del servicio de agua mediante conexiones, instalaciones o mecanismos no autorizados.

Durante ese procedimiento fueron incautadas tres hidrolavadoras semiindustriales, cuatro mangueras, una pistola para rociar ACPM y un tanque para espuma.

Para esta semana están programadas visitas de control a 15 lavaderos ubicados en sectores de Laureles, Manrique, El Poblado y La Candelaria.

La Administración Distrital reiteró que el fenómeno de El Niño se extenderá hasta junio del próximo año, por lo que pidió mantener el ahorro como una práctica permanente, incluso durante los periodos de lluvia.

Los ciudadanos pueden denunciar el desperdicio o mal uso del agua a través de la línea 300 627 1585 o del 123. En caso de fugas en la red de acueducto, los reportes pueden realizarse directamente ante EPM.