Conmovedor video de Bomberos de Medellín: subieron 110 pisos en homenaje a los 343 bomberos que murieron en el 11-S

Un ascenso que terminó convertido en un acto de memoria. Integrantes de Bomberos Medellín realizaron una actividad en el edificio Coltejer para recordar a los 343 bomberos que murieron durante los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.

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La actividad buscó representar, mediante el esfuerzo físico, la dimensión de la tragedia que marcó a los cuerpos de emergencia de ese país. Para ello, los uniformados subieron tres veces por el edificio hasta completar el equivalente a 110 pisos, una cifra asociada por el cuerpo de bomberos con la altura de las Torres Gemelas.

Cada subida tuvo un significado

Más que un reto deportivo, el recorrido fue planteado como una forma de mantener presentes a quienes perdieron la vida mientras cumplían labores de rescate.

Bomberos Medellín explicó el sentido de la actividad con una frase publicada junto al video: “Cada escalón es un homenaje. Cada piso, un recuerdo. Cada ascenso, un tributo a nuestros hermanos bomberos que entregaron su vida en cumplimiento de su deber”.

El recorrido terminó después de completar las tres subidas. En ese momento, los bomberos hicieron sonar una campana como parte del homenaje.

Un mensaje para los bomberos que murieron

El sonido de la campana estuvo acompañado por unas palabras dirigidas a los rescatistas fallecidos. Uno de los integrantes de Bomberos Medellín expresó: “En homenaje a todos los bomberos caídos del mundo”.

El gesto también buscó extender el recuerdo más allá de quienes murieron aquel 11 de septiembre, reconociendo a los bomberos que han perdido la vida mientras ejercían su labor.

Tres subidas, una campana y una frase marcaron el homenaje de Bomberos Medellín. Foto: @dagrdmedellin

“No quedó ninguno atrás”

El cierre del video dejó una de las frases más emotivas de la jornada. Después de completar el ascenso, uno de los bomberos manifestó: “Los trajimos a todos, no quedó ninguno atrás”.

Con esas palabras terminó el recorrido simbólico en Medellín, que convirtió las escaleras del Coltejer en el escenario de un homenaje a los 343 bomberos fallecidos durante los atentados del 11-S.