Fiscalía revela detalles del crimen del periodista Mateo Pérez Rueda: habría sido interrogado por un chat con un militar

La Fiscalía General de la Nación dio a conocer que judicializó ante un juez con funciones de control de garantías a John Edison Chalá Torrejano, alias Víctor Chalá, cabecilla del frente 36 de las disidencias de las Farc, por su presunta participación en el secuestro y asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, ocurrido el pasado 5 de mayo de 2026 en zona rural de Briceño, Antioquia.

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Las investigaciones de las autoridades determinaron que el comunicador se estaba movilizando en una motocicleta hacia la vereda Palmichal para desarrollar actividades relacionadas con su trabajo cuando fue interceptado por hombres armados que eran integrantes de las disidencias.

“Posteriormente, fue trasladado hasta una escuela del sector y asesinado, en hechos ocurridos el pasado 5 de mayo de 2026”, detalló el ente investigador.

Asimismo, la Fiscalía reveló que el periodista Pérez Rueda fue llevado hasta un colegio que se encuentra en un caserío. En ese momento, habría aparecido alias Víctor Chalá, quien presuntamente comenzó a interrogarlo sobre los motivos de su presencia en el territorio.

“Alias Víctor Chalá habría llegado al lugar, intimidado al periodista para que explicara su presencia en la zona y las actividades que desarrollaba, y arrebatado el teléfono celular para revisar las conversaciones recientes”, señaló.

Mateo Pérez Rueda, periodista asesinado en Briceño, Antioquia. Foto: Redes sociales.

Uno de los elementos que habría resultado determinante en lo ocurrido posteriormente fue una conversación encontrada en el dispositivo móvil de la víctima.

“Al encontrar un chat con un integrante del Ejército Nacional, al parecer, lo señaló de colaborar con la fuerza pública”, precisó la Fiscalía. A partir de ese momento, según la reconstrucción presentada por el ente acusador, la situación habría escalado hasta el crimen del comunicador social.

“Las evidencias indican que Chalá Torrejano presuntamente disparó contra Pérez Rueda para obligarlo a entregar información y, ante su negativa, ordenó a los integrantes de su estructura cavar un hueco y causarle la muerte”, indicó la Fiscalía.

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El cuerpo del periodista permaneció en el sector hasta que, dos días después del crimen, una comisión humanitaria logró recuperarlo. Sin embargo, sus pertenencias no aparecieron.

“Los documentos personales y el teléfono celular del periodista no fueron encontrados”, agregó la entidad.

Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos presentó a alias Víctor Chalá ante la justicia y le imputó los delitos de secuestro, tortura, desaparición forzada y homicidio, todos agravados.

Asimismo, fue imputado por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. John Edison Chalá Torrejano no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. El periodista Mateo Pérez había llegado hasta la zona a adelantar un trabajo relacionado con la presencia de los grupos armados en la zona.