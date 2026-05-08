Tras asesinato de Mateo Pérez en Antioquia, la Flip le pide garantías al Gobierno Petro

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) confirmó en la tarde de este 8 de mayo el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda y cuestionó duramente al Gobierno nacional por la falta de garantías para ejercer el periodismo en regiones atravesadas por la violencia armada.

Recuperan el cuerpo de Mateo Pérez Rueda, el periodista asesinado por las disidencias del frente 36 en Briceño, Antioquia

“Tras varios días de incertidumbre sobre su paradero, una comisión humanitaria logró recuperar su cuerpo en una zona rural del municipio de Briceño”, informó la organización sobre el director del medio digital El Confidente de Yarumal, Antioquia, quien desapareció mientras realizaba labores de reportería en una zona disputada por el Clan del Golfo y el Frente 36 de las disidencias de las Farc.

Mateo Pérez, de aproximadamente 25 años, era reconocido en el norte de Antioquia por cubrir temas relacionados con corrupción administrativa, orden público, seguridad y política local en municipios como Yarumal, Briceño, Valdivia e Ituango.

La FLIP aseguró que sus publicaciones “visibilizaron problemáticas que afectan directamente a las comunidades” y reveló que el joven periodista enfrentó “presiones legales, como tutelas y citaciones a conciliación” por investigaciones relacionadas con economías ilícitas y actores armados.

En medio de la desaparición, el padre del comunicador, Carlos Pérez, había hablado con profundo dolor sobre el caso y confesó en entrevista con Mañanas Blu que sentía que no volvería a ver a su hijo con vida. “La verdad sí, ya perdí la esperanza”, expresó.

El hombre también reveló que antes del viaje le advirtió a Mateo sobre el riesgo de ingresar a esa zona del norte antioqueño. “Le dije que no fuera”, recordó. Sin embargo, el joven periodista le respondió “que la Policía estaba allá y el Ejército lo protegía”.

La angustia de la familia aumentó porque las autoridades les prohibieron ingresar al sector donde desapareció el reportero debido al alto riesgo de orden público. “Nos dicen que no podemos entrar, que sería otro problema porque correríamos mucho peligro”, relató su padre.

El caso provocó una fuerte reacción de la FLIP, que advirtió sobre las graves condiciones en las que sigue ejerciéndose el periodismo regional en Colombia.

En redes sociales, Víctor Chala, el disidente buscado por grave caso del periodista Mateo Pérez Rueda, se exhibe en motos y camionetas

“El asesinato de Mateo evidencia, una vez más, que el periodismo regional en Colombia sigue realizándose en condiciones extremas de desprotección: sin esquemas de seguridad, con recursos limitados y bajo la presión de grupos armados ilegales”, señaló la organización.

Además, la Fundación lanzó cuestionamientos directos contra el Ejecutivo. “La estigmatización recurrente contra medios y periodistas, sumada a la ausencia de una defensa firme y sostenida de la labor periodística desde el poder público, ha contribuido a deteriorar las garantías para ejercer el periodismo”, advirtió.

La FLIP también reveló cifras alarmantes sobre la violencia contra la prensa. “Desde 2022, la Fundación para la Libertad de Prensa ha registrado 387 agresiones contra periodistas por parte de grupos armados”, siendo las amenazas y el desplazamiento los principales métodos utilizados para imponer censura.

Uno de los apartes más contundentes del comunicado llegó al final del pronunciamiento: “Con Mateo Pérez, la FLIP registra 170 periodistas asesinados por razones vinculadas a su oficio desde 1977. Con 22 casos, Antioquia es uno de los departamentos que más ha aportado periodistas a esta larga y dolorosa sala de redacción de ausentes”.

Por otra parte, hicieron un llamado directo y con urgencia al Gobierno de Gustavo Petro para que deje la “indiferencia frente a las agresiones contra la prensa” y le pidieron que adopte medidas reales para contrarrestar la vulnerabilidad de laprensa en las zonas rurales del país.

La organización además dejó una frase que sacudió al gremio periodístico en Colombia: “A los periodistas los matan cuando salen del periódico, cuando entran a la emisora, cuando hacen reportería en una zona vedada o cuando preguntan por algo que los poderes de facto quieren mantener en silencio. Les asesinan por hacer su trabajo”.

Finalmente, la FLIP pidió a la Fiscalía General de la Nación activar de manera inmediata los protocolos de investigación con enfoque diferencial por condición periodística y exigió que el crimen del joven comunicador no quede en la impunidad.