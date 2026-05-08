A días de las elecciones presidenciales, lanzan programas contra la desinformación electoral: Ascun y MOE impulsarán jornadas

En la tarde de este viernes 8 de mayo, la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun) y la Misión de Observación Electoral (MOE) emitieron un comunicado oficial en el que se detalla “una estrategia de movilización nacional orientada a enfrentar las narrativas que buscan deslegitimar el proceso democrático en el país”.

“La desinformación genera muerte”: contundente respuesta del registrador al presidente Petro, ante señalamientos de fraude en elecciones

El propósito central de la iniciativa es brindar herramientas a los nuevos votantes y a la comunidad académica para identificar y combatir la desinformación, en la antesala de las elecciones presidenciales de 2026.

El impacto de las noticias falsas

Según el monitoreo realizado por la MOE de cara a las elecciones a la Presidencia, el 74 % de las narrativas detectadas en los canales de comunicación tiene como propósito distorsionar los hechos.

Esta dinámica de desinformación genera un alto nivel de desconfianza ciudadana sobre la transparencia del sistema y el desarrollo operativo de las votaciones.

Alejandra Barrios Cabrera, directora Nacional de la Misión de Observación Electoral MOE. Foto: Guillermo Torres / Semana

La directora de la MOE, Alejandra Barrios Cabrera, indicó que esta alianza es una medida de protección para el sistema democrático.

“No podemos permitir que el miedo o la mentira decidan por los colombianos. La desinformación electoral hoy no solo ataca a candidatos, sino que busca destruir la confianza en el sistema”, señaló.

La vocera agregó que el objetivo es que cada estudiante estructure un criterio propio basado en hechos y actúe como replicador de información verificada en su entorno social.

Pedagogía en los campus del país

Para contrarrestar la propagación de datos no verificados, entre el 12 y el 14 de mayo los recintos universitarios funcionarán como centros de pedagogía electoral. Como parte de las actividades centrales, se estructuró un ciclo de transmisiones digitales donde los jóvenes podrán interactuar directamente con las máximas autoridades del sistema electoral.

El 12 de mayo, entre las 10:00 a. m. y las 11:30 a. m., se realizará el espacio virtual “Un Parchecito con…” mediante el canal de YouTube de Ascun.

En esta jornada participará el registrador nacional, Hernán Penagos Giraldo, quien responderá las dudas de los estudiantes acerca de las garantías democráticas y los riesgos de las noticias falsas.

El director ejecutivo de Ascun, Oscar Domínguez, destacó la relevancia de acercar la institucionalidad a los jóvenes. “Las universidades son espacios naturales de debate y pensamiento crítico. Al unirnos con la MOE, estamos brindando a nuestros jóvenes las herramientas necesarias para que su participación no solo sea masiva, sino informada”, afirmó.

Oscar Domínguez, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Alcance de la estrategia académica

El plan también abarca acciones dentro de las aulas, como la proyección de material audiovisual que explica la cadena de custodia de los votos tras el cierre de las urnas. A la par, se instalarán piezas gráficas en zonas de alto tránsito estudiantil para desmentir presuntos fraudes.

Las 99 instituciones de educación superior asociadas a Ascun agrupan a más de 1,5 millones de estudiantes, lo que consolida a la academia como un actor estratégico para defender la confianza democrática.

A través de este trabajo coordinado, las entidades buscan desmontar los mitos que circulan habitualmente a través de cadenas de mensajería y redes sociales.