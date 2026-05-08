El Centro Comercial Nuestro Bogotá emitió un comunicado oficial luego de la muerte de un hombre ocurrida este viernes, 8 de mayo, dentro de sus instalaciones, un caso que generó conmoción y múltiples versiones en redes sociales.

Reportan muerte de un hombre en el centro comercial Nuestro Bogotá: Lo hallaron en un ascensor

Según informó la administración, el hecho ocurrió “al interior de uno de los restaurantes” que operan dentro del centro comercial y no en zonas comunes del establecimiento.

“En la jornada de la mañana de hoy, viernes 8 de mayo de 2026, una persona que se encontraba en uno de los restaurantes que operan dentro del Centro Comercial Nuestro Bogotá sufrió un evento al interior del local”, indicó el comunicado.

El caso se conoció luego de que las autoridades revelaran que un hombre fue hallado muerto en un ascensor del establecimiento comercial ubicado en la localidad de Engativá, en Bogotá.

Tras la difusión de la noticia, comenzaron a circular versiones sobre una supuesta falla en ascensores o escaleras eléctricas. Sin embargo, el centro comercial salió a desmentir esa información.

La víctima es un hombre de 29 años. Foto: CC Nuestro Bogotá

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