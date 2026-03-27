Chilena Cencosud, con su división inmobiliaria, adquiere el control de importante centro comercial en Bogotá

Los centros comerciales se volvieron epicentros que reúnen diversos sectores de la economía. No solo porque congregan todo lo que en un momento dado pueda necesitar una familia, sino porque pueden resultar más seguros en ciudades densamente pobladas y con problemas de inseguridad.

Con esa premisa, son muchos los inversionistas que están poniendo en la mira a los centros comerciales para apostarle a sus negocios. Es así como, la holding chilena Cencosud, a través de su brazo inmobiliario Cenco Malls, adquirió la participación mayoritaria de Plaza Central, uno de los centros comerciales más grandes de Bogotá.

La transacción se hizo por 124,5 millones de dólares y busca la expansión en América Latina, del conglomerado chileno que ya opera en Colombia a través de importantes marcas del retail, como Jumbo.

Centro Comercial Foto: Cortesía PEI

Con ello, el grupo empresarial chileno toma el control, con la propiedad del 51 %, mientras que el restante 49 % restante continúa en manos del Patrimonio Autónomo Estrategias Inmobiliarias-PEI.

Se trata de un centro comercial estratégico, que, según el portal Mall & Retail, tiene una alta capacidad de atracción de público, logrando cifras de más de 1.340.000 visitantes mensuales.

Surgió en 2010, como parte de las inversiones promovidas por el PEI, que, según la firma experta en centros comerciales Mall & Retail, se ocupa de “capturar valor y completar luego el ciclo inmobiliario, que implica desarrollar, estabilizar y posteriormente monetizar activos en su punto óptimo”.

Por el lado de Cenco Malls, la operación implica fortalecer aún más su presencia en Colombia, dentro de su apuesta de expansión internacional, ahora con el segmento de activos inmobiliarios.

Leopoldo Vargas, CEO de Mall & Retail Foto: El GranSan

Leopoldo Vargas Brand, CEO de Mall & Retail, señala que la adquisición de Plaza Central “representa para Cenco Malls un salto cualitativo en escala y posicionamiento dentro del país. No se trata únicamente de una inversión en un activo relevante, sino de una declaración estratégica de intención: Cencosud busca consolidarse como un jugador de primer nivel en el desarrollo y la operación de centros comerciales en Colombia, compitiendo directamente con actores como Parque Arauco y Mallplaza”.

Cenco Malls, en total, tiene 45 centros comerciales, equivalentes a un área arrendable de 1.450.560 metros cuadrados. En el caso de la nueva adquisición, el metraje es de 78.000 metros cuadrados de área arrendable, y más de 200.000 metros cuadrados de área construida.

La inversión extranjera es uno de los objetivos que persiguen los gobiernos de todas las naciones, por el efecto que ello tiene en el empleo, el servicio y principalmente en el equilibrio de la balanza comercial.

En la moneda local, la adquisición implica una transacción de 459.000 millones de pesos.