Cencosud Shopping concreta la compra del 51 % de Plaza Central; estos son los detalles de la negociación

La empresa chilena Cencosud Shopping informó la concreción de la adquisición indirecta del 51 % de Plaza Central Centro Comercial, uno de los principales complejos comerciales de Bogotá, Colombia, tras cumplirse todas las condiciones establecidas para el cierre de la transacción anunciada previamente en marzo de 2026.

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La operación fue comunicada mediante un Hecho Esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de Chile el 3 de junio de 2026 por Cencosud Shopping S.A.

En el documento, firmado por la compañía, se señala que la compra se realizó a través de su filial Cencosud Col Shopping S.A.S. y en conjunto con el Patrimonio Autónomo Estrategias Inmobiliarias (PEI).

#Atento | La chilena Cencosud Shopping concretó la adquisición de 51% de Plaza Central Centro Comercial, luego de cumplirse todas las condiciones contempladas para el cierre de la transacción. La operación había sido anunciada en marzo y se realizó a través de su filial Cencosud… pic.twitter.com/WoQzPn8Rde — Diario La República (@larepublica_co) June 3, 2026

“En relación con el hecho esencial divulgado por la Sociedad con fecha 25 de marzo de 2026, mediante el cual se informó el acuerdo de compraventa de derechos fiduciarios suscrito entre Cencosud Col Shopping S.A.S. (‘Cencosud Col’) – filial 100 % propiedad de la Sociedad – y Patrimonio Autónomo Estrategias Inmobiliarias (‘PEI’) en Colombia, para la adquisición indirecta por parte de la Sociedad del 51 % del Centro Comercial Plaza Central, ubicado en la ciudad de Bogotá“, destaca Cencosud.

Según señala el grupo, el acuerdo había sido divulgado el 25 de marzo de 2026 y contemplaba la adquisición indirecta de la participación mayoritaria en Plaza Central. Una vez cumplidas todas las condiciones contractuales para materializar la transacción, las partes firmaron la documentación definitiva para el cierre del negocio.

Centro comercial Plaza Central. Foto: Cortesía

Como resultado, Cencosud Shopping adquirió la propiedad indirecta del 51 % de Plaza Central Centro Comercial, mientras que PEI participó en la operación como socio estratégico. El activo comercial está ubicado en Bogotá y es considerado uno de los centros comerciales más relevantes de la capital colombiana por su ubicación, afluencia de visitantes y oferta comercial.

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Con la adquisición ya formalizada, Cencosud Shopping suma un nuevo activo relevante a su portafolio regional y avanza en la consolidación de su presencia en Colombia.