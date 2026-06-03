JetSMART inició operación de vuelos directos entre Bogotá y Bucaramanga: ofrece grandes descuentos

La aerolínea JetSMART inició este martes, 2 de junio la operación de una nueva ruta aérea directa entre Bogotá y Bucaramanga. La conexión busca ampliar las opciones de transporte entre la capital del país y el departamento de Santander, así como fortalecer la integración aérea de la región con otros destinos nacionales.

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La nueva ruta operará con 14 frecuencias semanales y una oferta superior a las 5.200 sillas. Según la información entregada a SEMANA por la aerolínea y Despegar, el trayecto permitirá conectar de manera directa a Bogotá con Bucaramanga y facilitará el acceso a otras ciudades del país mediante conexiones desde la capital, entre ellas Cali, Santa Marta, Cartagena, Barranquilla, Pereira, San Andrés, Cúcuta, Montería y Medellín.

La apertura de esta operación hace parte de una estrategia orientada a incrementar el flujo de viajeros por motivos turísticos, corporativos y familiares, además de fortalecer la conectividad entre el centro y el oriente del país.

Nueva ruta busca fortalecer la conectividad entre el centro y el oriente del país. Foto: JetSMART

Durante el lanzamiento, Mario García, country manager de JetSMART en Colombia, destacó la importancia de la nueva ruta dentro de la red de destinos de la compañía.

“Este lanzamiento refleja nuestra manera de crecer en Colombia: de la mano de los territorios y sus instituciones, entendiendo las necesidades locales y aportando soluciones concretas en conectividad. Bucaramanga es una ciudad estratégica para nuestra red y un claro ejemplo del potencial que tienen las regiones cuando se integran a una oferta aérea más competitiva y accesible”, señaló.

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Por su parte, Marcel Di Muzio Baró, director comercial de Aeropuertos de Oriente, indicó que la puesta en marcha de la ruta es el resultado de varios meses de trabajo conjunto entre las entidades involucradas.

“Luego del esfuerzo de varios meses de trabajo entre Aeropuertos De Oriente y JetSMART, y de promover el potencial de la ciudad de Bucaramanga con el apoyo de las fuerzas vivas de la ciudad, estamos felices de poder anunciar el inicio de la operación de la ruta, Bogotá-Bucaramanga-Bogotá. De esta manera demostramos, una vez más, nuestro compromiso con la conectividad regional y el hermoso departamento de Santander”, afirmó.

Bogotá y Bucaramanga quedan conectadas con nueva ruta aérea de 14 frecuencias semanales. Foto: JetSMART

De acuerdo con datos compartidos a SEMANA por Carolina García, gerente de marketing de Despegar, la demanda de viajes hacia Bucaramanga registró un incremento del 33 % durante 2026 frente al año anterior, señalando que este comportamiento refleja un mayor interés de los viajeros nacionales por destinos del interior del país y por experiencias relacionadas con naturaleza, tradición y aventura.

Con la entrada en operación de la nueva ruta, Bucaramanga suma una alternativa adicional de conexión aérea con Bogotá, uno de los principales centros de distribución de pasajeros en Colombia.

En cuanto a los descuentos, la aplicación ofrece una gran variedad de cupones acumulables, los cuales permiten hacer una reducción significativa en el valor final de la compra.

“Tenemos ciudades como Bucaramanga, que lo tienen todo. Tiene buena gastronomía, tiene naturaleza; el que quiere recorrer pueblos aledaños, también lo puede hacer y lo mejor a tarifas que están muy provechosas del mercado. Para que se hagan una idea, se puede viajar a Bucaramanga (en un paquete con Despegar), donde se ahorran el 30% de descuento desde por $350.000 pesos y esto incluye vuelo y hotel cinco días, que es un precio maravilloso”, afirmó la gerente de marketing de la agencia de viajes en línea.

Sin embargo, es importante revisar los términos y condiciones vigentes al momento de realizar el movimiento.