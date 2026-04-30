JetSmart anuncia nueva ruta que conectará a Bucaramanga con Bogotá

En la tarde del 30 de abril de 2026, JetSmart anunció una nueva ruta que conectará a Bucaramanga con Bogotá desde el próximo 2 de junio y contará con una frecuencia de 14 vuelos a la semana y más de 5.200 sillas para sus usuarios.

JetSmart, en la lupa del MinTrabajo luego de hallar riesgo sanitario en sus aviones: “Solo los limpian una vez al día”

En un evento realizado en la ciudad de Bucaramanga que contó con la presencia de Mario García, Country Manager de JetSmart en Colombia, y el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla Pérez. En el mismo se destacó la importancia de la llegada de la empresa a una de las ciudades más importantes del país.

Esta ruta contará con una frecuencia de 14 vuelos a la semana. Foto: JetSmart/ Coprensa

“Este lanzamiento refleja nuestra manera de crecer en Colombia: de la mano de los territorios y sus instituciones, entendiendo las necesidades locales y aportando soluciones concretas en conectividad. Bucaramanga es una ciudad estratégica para nuestra red y un claro ejemplo del potencial que tienen las regiones cuando se integran a una oferta aérea más competitiva”, señaló Mario García, Country Manager de JetSmart en Colombia.

Con la entrada de JetSmart, Bucaramanga suma un nuevo competidor en el segmento de aerolíneas de bajo costo, lo que suele traducirse en una reducción de tarifas y una mayor oferta de vuelos. La ruta inicial conecta a la capital santandereana con Bogotá, uno de los corredores aéreos más transitados del país.

Aerolínea JetSmart sumó una nueva ruta a su oferta comercial en Colombia. Foto: Web JetSmart

Esta conexión, además de ser estratégica por la alta demanda, facilita el acceso a una red más amplia de destinos nacionales e internacionales mediante conexiones desde la capital.

“En JetSmart apoyamos que se lleve a cabo una revisión”: la aerolínea fija posición frente a los anuncios de modificar ‘slots’ en El Dorado

“Es una gran noticia la llegada de JetSmart a Bucaramanga, porque fortalece y dinamiza nuestra economía. Hay más oferta para los viajeros y más posibilidades de atraer turistas a la Ciudad Bonita como destino. Bucaramanga se está abriendo al mundo como una ciudad de grandes eventos, y contar con nuevas aerolíneas como esta beneficia a toda la cadena empresarial bumanguesa”, señaló el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla Pérez, al diario La República.