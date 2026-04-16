La aerolínea JetSmart se pronunció tras la visita realizada por el Ministerio de Trabajo a sus instalaciones

En la tarde del miércoles 15 de abril, el Ministerio de Trabajo anunció una visita a las instalaciones de la aerolínea JetSmart en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.

#TRANSPORTE La aerolínea JetSmart se pronunció tras la visita realizada por el Ministerio del Trabajo a sus instalaciones en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional El Dorado.



“Esta actuación corresponde a controles de rutina y no responde a quejas formales, investigaciones… pic.twitter.com/M9mLddKXpX — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 16, 2026

Frente a esto, la aerolínea se pronunció por medio de un comunicado de prensa, detallando que a lo largo del jueves 16 de abril se realizaron las labores de verificación en la Terminal 2 de la terminal de transporte aéreo.

“El 15 de abril de 2026, la compañía fue informada por el Ministerio del Trabajo de Colombia sobre la realización de una visita de inspección. En ese contexto, el 16 de abril de 2026, la entidad, en el marco de sus actividades habituales de control, llevó a cabo una verificación en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá”, destacó Jet Smart.

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En su pronunciamiento, la aerolínea fue enfática en aclarar que la inspección no obedece a quejas formales presentadas por trabajadores, ni a investigaciones abiertas por parte del Ministerio, ni tampoco a denuncias relacionadas con su operación en el país.

“Esta actuación corresponde a controles de rutina y no responde a quejas formales, investigaciones en curso ni a la existencia de denuncias o irregularidades asociadas a la operación de JetSMART en Colombia”, subrayó JetSmart.

Junto a esto, la marca señaló que, tras las revisiones realizadas, seguirá operando bajo las normas con las cuales cuenta el país y siguiendo los protocolos de las entidades de control.

JetSmart aclaró que la visita no se da por denuncias en su contra. Foto: Cortesia JetSmart

“La compañía continúa operando en cumplimiento de la normativa vigente y mantiene una relación transparente y colaborativa con las autoridades, en el marco de los procedimientos establecidos”, concluyó JetSmart.

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Hay que recordar que la cartera ha desarrollado estas visitas a diversas empresas del rentado nacional con el objetivo de poder determinar si se están cumpliendo las normas laborales o si se presentan quejas o denuncias por parte de los trabajadores.