Estas son las medidas que están tomando las pymes para enfrentar las normas regulatorias del país

En medio de un entorno regulatorio más exigente y un aumento en los controles por parte de entidades como la Dian y el Ministerio de Trabajo, las pequeñas y medianas empresas en Colombia están migrando hacia esquemas de tercerización legal como mecanismo para reducir riesgos operativos y optimizar costos.

Estos son los nuevos canales de atención para repartidores de Rappi ante casos de bloqueos y reclamos

Este cambio responde a una realidad creciente: las empresas enfrentan decisiones legales de manera constante, muchas veces sin una estructura adecuada para gestionarlas.

Es por ello que el acceso a asesoría especializada ha dejado de ser un recurso ocasional para convertirse en un componente estratégico dentro de la operación empresarial. Solo en sectores como la construcción, el Ministerio del Trabajo ha adelantado más de 9.300 averiguaciones preliminares por presuntas violaciones a normas laborales.

Cada una de las empresas mide los costos de contar con un equipo legal en todo momento. Foto: Crowe Co Colombia

De estas, cientos ya han derivado en procesos sancionatorios formales. Ante ello, la tercerización legal surge como una solución, pues permite a las compañías delegar áreas críticas como el frente laboral, contractual y tributario a equipos expertos, sin asumir los costos de una estructura interna.

Además, suele incluir acompañamiento en temas societarios y de cartera, donde la falta de prevención puede derivar en sanciones o en pérdidas financieras relevantes.

Expertos responden: según la normativa laboral vigente, ¿el gobierno puede modificar el salario mínimo por fuera del proceso anual?

De acuerdo con estimaciones del sector, mantener un abogado interno (generalmente enfocado en una sola especialidad) puede representar una carga significativa para una pyme, mientras que los modelos de asesoría externa permiten acceder a equipos multidisciplinarios por un costo más eficiente.

Este tipo de esquemas también facilita pasar de una gestión reactiva a una lógica preventiva, donde los riesgos se identifican antes de convertirse en contingencias legales.

El país cuenta con diversas normas laborales que deben ser cumplidas por las empresas. Foto: Getty Images

“Las pymes no quiebran por falta de ventas, sino por errores que pudieron prevenirse. Hoy, contar con asesoría legal permanente dejó de ser un gasto y se convirtió en una decisión financiera”, afirma Alexander Grajales, director ejecutivo de Grupo Soluciones Legales.

Además, explica que entre las principales áreas que las empresas priorizan al adoptar estos modelos se encuentra el frente laboral, debido a su alta exposición a litigios y sanciones. Le siguen los aspectos contractuales y comerciales, clave para la relación con proveedores y clientes, así como el componente tributario, donde los errores pueden derivar en multas significativas.