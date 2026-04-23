Expertos responden: según la normativa laboral vigente, ¿el gobierno puede modificar el salario mínimo por fuera del proceso anual?

El presidente Gustavo Petro planteó hace días en el Consejo de Ministros la posibilidad de incrementar nuevamente el salario mínimo si el Banco de la República mantiene su política de tasas de interés altas, reabriendo un debate sobre los límites del Ejecutivo en materia salarial y su relación con la autonomía del banco central.

Gustavo Petro advierte que si el Banco de la República sigue subiendo las tasas de interés, volverá a aumentar el salario mínimo

Para conocer las implicaciones que tendría la medida desde el derecho laboral, SEMANA dialogó con Ana María Rubiano D., socia - directora de Consultoría y Migratorio.

Expertos responden si es posible aumentar de nuevo el salario mínimo. Foto: Adobe Stock

SEMANA: ¿Desde la normativa laboral vigente, el Gobierno puede modificar el salario mínimo por fuera del proceso anual de concertación o está obligado a agotar ese procedimiento con empleadores y trabajadores?

Ana María Rubiano: Desde la normativa laboral vigente, el gobierno puede modificar el salario mínimo por fuera del proceso anual de concertación; no está obligado a agotar ese procedimiento con empleadores y trabajadores.

Es importante tener en cuenta que eso tiene un marco normativo que inicia por la Constitución Política desde la perspectiva del artículo 53, adicionalmente con unos artículos que van del 145 al 148 del Código Sustantivo del Trabajo y en específico el artículo octavo de la ley 278 de 1996, donde se establece específicamente el procedimiento para determinar el salario mínimo legal mensual vigente.

El artículo octavo de la ley 278 establece que quien tiene la responsabilidad de pactar el salario mínimo legal mensual vigente es la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales y que, por ende, de alguna manera, es esa la autoridad que está a cargo de establecer cuál es el salario mínimo de manera anual para Colombia.

Presidente Gustavo Petro lanzó mensaje al Banco de la República por el salario mínimo. Foto: Presidencia, Cortesia

SEMANA: ¿Cómo se interpreta, desde el derecho laboral, el principio de salario mínimo vital y móvil frente a una decisión unilateral del Ejecutivo?

Ana María Rubiano: Con respecto al salario mínimo vital y móvil, es un principio que establece que efectivamente todos los años el salario debe respetar esos mínimos que establece la comisión permanente o aquella que se establece por decreto; en este caso ya fue fijada por el gobierno nacional al inicio del año, que adicionalmente tiene un segundo decreto que se da en atención al pronunciamiento del Consejo de Estado. En ese orden de ideas, eso es lo que implica el principio desde la perspectiva del salario mínimo.

Cuando hablamos de vitalidad, lo que se establece es que ese salario que se establece por parte de la comisión o por el gobierno en esas fechas debe cumplir las expectativas para que un trabajador pueda vivir en condiciones dignas dentro del marco de la sociedad. Y, en ese orden de ideas, cuando hablamos de dignidad, hablamos de que le permita subsistir para su familia, para acceder a salud, para acceder a educación, para acceder al mercado, entre otros, dentro del marco de las condiciones dignas.

Y, por último, está la movilidad, que es la que tiene una discusión real respecto a cuánto debe incrementarse el salario anualmente hablando, teniendo en cuenta sus criterios de inflación, de índices de productividad, de crecimiento del PIB.

MinHacienda dice que buscará resolver diferencias con el Banco de la República y abre la puerta a volver a la junta de la entidad

SEMANA: ¿Qué efectos jurídicos tendría un incremento extraordinario del salario mínimo sobre contratos vigentes, estructuras salariales y obligaciones de los empleadores?

Ana María Rubiano: En ese sentido, esta es la preocupación más grande que se tiene frente a una decisión unilateral por parte del ejecutivo; si esto fuera estructurado a través de decreto, en principio los decretos tienen legalidad hasta que no se demuestre lo contrario y, por ende, se podría interpretar que un decreto expedido por el gobierno tendría legalidad hasta que alguna de las cortes no diga lo contrario.

Ya sea el Consejo de Estado analizando los criterios que acabamos de analizar en las demás preguntas, o ya sea la Corte Constitucional, ese decreto tendría legalidad y la discusión es qué efecto tiene, pues efectivamente entraríamos a mirar si realmente hay que aplicar ese decreto en este momento del año.

Como el decreto tendría legalidad, uno pensaría que sí existiría una obligación de dar cumplimiento a ese nuevo salario mínimo legal mensual vigente, tema que sería crítico para el sector empresarial, teniendo en cuenta que un nuevo ajuste porcentual dejaría un reajuste en presupuestos de compañías que ya están establecidos con el incremento que determinó el gobierno en diciembre.