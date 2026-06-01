“Estamos viviendo épocas muy difíciles”: Paula Andrea Betancur destapa su voto ante golpes a su empresa de belleza

La empresaria y ex Señorita Colombia, Paula Andrea Betancur, junto a su esposo, el dermatólogo Luis Miguel Zabaleta, hicieron pública su postura frente al panorama político y económico del país de cara a los próximos comicios presidenciales.

En una declaración fundamentada en su rol como generadores de empleo en el sector del bienestar, la pareja manifestó su preocupación por la estabilidad de las pequeñas y medianas empresas y las reformas que cursan en el legislativo.

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Durante una entrevista concedida al programa de entretenimiento Lo sé todo, la exreina de belleza antioqueña expuso sus consideraciones sobre el rumbo socioeconómico del país. Betancur, quien además de su reconocimiento en las pasarelas ha consolidado una trayectoria en el sector corporativo a través de líneas de diseño y la coadministración de centros de atención estética, enfatizó la necesidad de proteger el tejido empresarial privado.

“Estamos en un momento muy decisivo para Colombia y los que amamos, queremos y creemos en la patria, hacemos empresa y luchamos por estar acá. Queremos esa Colombia de colombiano alegre y emprendedor, que crezcan las pymes y las microempresas”, señaló Betancur al medio televisivo, argumentando que las condiciones actuales exigen un respaldo institucional más robusto para los emprendedores.

La intervención de la pareja se centró en las dificultades operativas y logísticas que, según su experiencia, atraviesa el sistema sanitario colombiano. Desde su perspectiva como administradores de la Clínica Dermatológica y Estética Luis Miguel Zabaleta en Bogotá, advirtieron sobre las fallas en la cadena de suministros médicos.

“Estamos viviendo épocas muy difíciles. El tema de salud está muy complejo, no hay medicamentos ni atención. Es duro porque Colombia se ha caracterizado por ese respaldo y esos profesionales extraordinarios”, afirmó la empresaria. Su esposo, el especialista Luis Miguel Zabaleta, coincidió en el diagnóstico, sugiriendo que la coyuntura del gremio de la salud requiere un cambio en la dirección ejecutiva del Estado.

Al ser consultados directamente sobre su preferencia de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, Paula Andrea Betancur fue explícita en su apoyo a la candidatura de Abelardo de la Espriella.

“Firme por la patria. Por supuesto, Abelardo”, aseveró la exreina. Esta intención de voto fue respaldada de igual manera por su cónyuge, confirmando la alineación de la familia Zabaleta Betancur.

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Paula Andrea Betancur tiene un lugar destacado en la cultura popular colombiana tras obtener el título de Señorita Colombia en 1992 y el virreinato universal de la belleza en 1993. Tras su retiro de los certámenes, diversificó su perfil hacia el entorno de los negocios con la marca “Paula Andrea Secrets” y proyectos en el sector de la moda y la salud de la piel.

La empresaria es madre de cuatro hijos. De su primer vínculo matrimonial con el publicista Juan Carlos Villegas nacieron Mateo, Salomé y Simón, quienes hoy son adultos y optan por mantener un perfil reservado ante la opinión pública. Posteriormente, tras contraer matrimonio con Luis Miguel Zabaleta, Betancur fue centro de atención mediática al ser madre por cuarta ocasión a los 47 años de edad, con el nacimiento de su hija menor, Fátima.