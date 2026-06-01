Millonario premio para el 1 de junio: números con los que ganaría la lotería, según Walter Mercado

El legado del astrólogo Walter Mercado sigue haciendo parte de la vida de millones de personas gracias al trabajo de su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado, pues continúa compartiendo día a día el horóscopo para cada uno de los 12 signos del zodiaco.
Para este martes, 1 de junio, los astros traen oportunidades para atraer la fortuna, por lo que el vidente también dejó algunos números de la suerte.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Aries iniciará una etapa de cambios y nuevas oportunidades. Sin embargo, el horóscopo recomienda actuar con prudencia en temas económicos y evitar decisiones impulsivas que puedan afectar la estabilidad financiera.
Números de la suerte: 8, 10 y 3.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
La energía positiva acompañará a Tauro durante esta jornada. Los esfuerzos realizados en los últimos meses comenzarán a dar frutos y podrían presentarse reconocimientos o recompensas inesperadas.
Números de la suerte: 12, 2 y 6.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
La colaboración de otras personas será clave para alcanzar objetivos importantes. Será un día favorable para cerrar pendientes y recuperar la tranquilidad en asuntos que habían generado preocupación.
Números de la suerte: 9, 40 y 5.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
El magnetismo personal de Cáncer estará fortalecido. La jornada favorecerá proyectos personales, encuentros sociales y nuevas conexiones sentimentales que podrían resultar significativas.
Números de la suerte: 11, 19 y 36.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Las perspectivas laborales y económicas lucen favorables para Leo. La disciplina y el esfuerzo seguirán siendo las herramientas más importantes para alcanzar el éxito deseado.
Números de la suerte: 17, 8 y 20.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
El mensaje principal para Virgo será cuidar la salud y evitar desgastes innecesarios. También será importante mantener la calma frente a personas negativas o situaciones que generen tensión.
Números de la suerte: 41, 15 y 25.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Las preocupaciones económicas comenzarán a disminuir. Además, quienes se encuentran solteros podrían vivir momentos especiales en el ámbito sentimental. La armonía será protagonista durante el día.
Números de la suerte: 4, 15 y 9.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Los proyectos que han permanecido en pausa podrían comenzar a avanzar. La recomendación para Escorpio será enfocarse en objetivos concretos y evitar comentarios impulsivos que puedan generar malentendidos.
Números de la suerte: 5, 50 y 4.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
La sinceridad será importante, pero deberá manejarse con tacto para evitar conflictos innecesarios. También será un buen momento para descansar y dedicar tiempo a actividades que generen bienestar.
Números de la suerte: 28, 7 y 5.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Capricornio deberá actuar con cautela en asuntos relacionados con inversiones, negocios o temas legales. Escuchar la intuición será fundamental para evitar errores.
Números de la suerte: 7, 10 y 2.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
La confianza en sí mismo será clave para avanzar. Los astros aconsejan reconstruir relaciones importantes y evitar decisiones apresuradas que puedan afectar la estabilidad emocional.
Números de la suerte: 10, 3 y 14.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
La salud ocupará un lugar central para Piscis. Será importante confiar en profesionales y mantener una actitud positiva frente a cualquier situación que genere preocupación.
Números de la suerte: 3, 21 y 24.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.