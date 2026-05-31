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Los números con mayor probabilidad de ganar la lotería el 31 de mayo, según Walter Mercado

El astrólogo dejó información importante para sus millones de seguidores.

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Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

31 de mayo de 2026 a las 6:35 a. m.
Pese a que falleció hace varios años, miles de personas confían en las predicciones realizadas por Walter Mercado.
Pese a que falleció hace varios años, miles de personas confían en las predicciones realizadas por Walter Mercado. Foto: Getty Images / Montaje. Semana

En Colombia, miles de personas sueñan con ganar la lotería; por ello, día a día se adquiere una gran cantidad de billetes y boletos para sorteos millonarios que prometen un cambio de vida y nuevas experiencias.

Para aumentar su suerte, muchos recurren a la astrología y la numerología, pues, según diversas creencias, la energía del universo puede ofrecer señales e incluso favorecer la fortuna en los juegos de azar.

Por este motivo, los familiares del fallecido vidente Walter Mercado compartieron las cifras y combinaciones que podrían acercar a muchos a llevarse el premio mayor en distintas apuestas el domingo, 31 de mayo.

Estas son las combinaciones que lo acercarían a un millonario premio en la lotería.
Estas son las combinaciones que lo acercarían a un millonario premio en la lotería. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La Luna Llena invita a Aries a mirar hacia el futuro con mayor claridad. Será un momento favorable para tomar decisiones que habían sido aplazadas y expresar sentimientos con sinceridad.

Números de la suerte: 8, 44 y 28.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Tauro estará enfocado en encontrar equilibrio en sus relaciones y asuntos económicos. La jornada favorecerá la reflexión sobre aquello que aporta bienestar y lo que ya no tiene lugar en su vida.

Números de la suerte: 9, 45 y 22.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Los vínculos personales cobrarán protagonismo. Será un día ideal para aclarar situaciones pendientes y fortalecer conexiones importantes mediante el diálogo.

Números de la suerte: 3, 14 y 6.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Las energías del día impulsarán cambios positivos en hábitos y rutinas. Escuchar las necesidades del cuerpo y cuidar el bienestar emocional será fundamental.

Números de la suerte: 40, 33 y 16.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La creatividad y el deseo de disfrutar estarán en su punto más alto. Leo encontrará motivos para celebrar, compartir y expresar sus sentimientos con libertad.

Números de la suerte: 47, 12 y 17.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Los asuntos familiares y emocionales requerirán atención. Será una jornada propicia para cerrar etapas y encontrar tranquilidad en el entorno más cercano.

Números de la suerte: 3, 33 y 16.

Estos son los números que lo acercarían a llevarse el premio mayor de la lotería, según Walter Mercado.
Estos son los números que lo acercarían a llevarse el premio mayor de la lotería, según Walter Mercado. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La comunicación será una de las grandes fortalezas de Libra durante este día. Una conversación o noticia podría abrir puertas importantes para el futuro.

Números de la suerte: 11, 50 y 35.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La Luna Llena pondrá el foco en la estabilidad económica y el valor personal. Será un buen momento para organizar finanzas y reconocer talentos propios.

Números de la suerte: 17, 40 y 53.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Con la Luna Llena en su signo, Sagitario será uno de los grandes protagonistas de la jornada. Las decisiones personales y los nuevos comienzos estarán favorecidos.

Números de la suerte: 44, 23 y 19.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

El cierre de mes traerá una invitación a dejar atrás preocupaciones y emociones acumuladas. El descanso y la reflexión serán claves para avanzar.

Números de la suerte: 46, 20 y 21.

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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Los proyectos colectivos y las amistades tendrán una influencia positiva. Acuario podría recibir apoyo o una oportunidad inesperada relacionada con sus metas.

Números de la suerte: 6, 20 y 15.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Las energías favorecerán el ámbito profesional. Piscis tendrá mayor claridad sobre sus objetivos y sobre los pasos que debe seguir para alcanzarlos.

Números de la suerte: 11, 31 y 21.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.