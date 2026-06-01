¿Qué significan las siglas SAE, JASO MA y API en el aceite de su moto?

Al momento de llevar a cabo el cambio de un aceite en la motocicleta, los usuarios encuentran una serie de combinaciones que pueden terminar siendo confusas. Entre ellas se encuentran las siglas SAE, 10W40, API SN y JASO MA2.

¿Cuál es la diferencia entre gasolina corriente, extra, diésel y ACPM?

De acuerdo con fórmulamoto, cada una de estas iniciales representa un sistema técnico de clasificación, el cual está diseñado para poder garantizar que el aceite que se ponga en la motocicleta cumpla con las funciones necesarias, ya sea la lubricación, la refrigeración o la protección del motor.

Esto significa cada una de las siglas que se encuentran en el aceite de una moto

SAE

La sigla que se presenta como SAE significa Society of Automotive Engineers o Sociedad de Ingenieros Automotrices, la cual es la que permite establecer la clasificación y estándar universal para poder medir la viscosidad del aceite de acuerdo a su temperatura.

La mayoría de los aceites que son utilizados en las motocicletas son multigrado, es decir, que se adaptan a cualquier tipo de clima. Esto permite que haya una buena protección cuando la moto arranca en frío y que la lubricación se encuentre en condiciones óptimas de uso.

Se debe utilizar la viscosidad correcta para que no termine afectando la moto. Si se termina usando un aceite mucho más denso o fluido de lo recomendado por los fabricantes o expertos, esto puede perjudicar la lubricación y refrigeración.

JASO

La clasificación que se conoce como JASO (Organización Japonesa de Normas Automotrices) es aquella que es exclusiva para los motores de moto de cuatro tiempos.

Asimismo, está diseñado para lubricantes que clasifica y certifica los aceites de motor, el cual se adapta a las necesidades que tenga la motocicleta.

Un aceite incorrecto puede afectar el desempeño, la lubricación y la vida útil del motor de una motocicleta. Foto: Getty Images/iStockphoto

El JASO es clasificado según sus niveles de fricción; entre ellos está el JASO MB, el cual es cuando hay baja fricción y es utilizado principalmente en scooters sin embrague bañado en aceite.

También se encuentra el JASO MA, que es cuando hay una fricción media y es válido para todas las motocicletas con un embrague en baño de aceite.

Finalmente, se encuentra el JASO MA2, que es el que presenta mayor fricción y es el más recomendado para las motos modernas.

API

Las siglas API (Instituto Americano del Petróleo) son las que indican en los envases de aceite la calidad, el nivel de rendimiento y la protección del lubricante para el motor.

En aquellos motores que utilizan gasolina, se usa la letra “S”, la cual presenta otra letra después para poder indicar el nivel tecnológico. Cuanto más avanzada sea la segunda letra, más moderna será la formulación.

Entre las variaciones se encuentra la API SA, en donde se presenta el aceite más básico y que es utilizado para motores antiguos; luego sigue el API SF, que es válido para motores previos al año 1988; el API SH es para las unidades motrices que sean antes de 1996 y, finalmente, la API SL/SM/SN, que son los aceites modernos y que son utilizados para los motores actuales.

La mejor manera de escoger el aceite correcto para tu moto

Según fórmulamoto, la mejor forma para elegir el aceite correcto es por medio de leer la etiqueta previamente a comprarla, ya que es fundamental para poder cuidar el motor de la motocicleta.

Por ello, se necesita conocer la viscosidad adecuada por medio de la SAE, el nivel de fricción compatible con el embrague gracias al JASO y que la formulación esté actualizada a través de la API.

Asimismo, es importante conocer la base del aceite (mineral, sintético o semisintético) y el tipo de conducción que se le realiza a la moto.