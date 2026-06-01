Hijo de Jennifer Lopez y Marc Anthony sorprende con un cambio de identidad, este es nuevo nombre

Mucho antes de convertirse en una de las exparejas más mediáticas de la música latina y el entretenimiento mundial, Jennifer Lopez y Marc Anthony construyeron una familia que, pese a la exposición pública de ambos artistas, ha permanecido relativamente alejada de los reflectores.

Fruto de su matrimonio nacieron los mellizos Emme Maribel Muñiz y Maximilian David Muñiz, quienes llegaron al mundo el 22 de febrero de 2008 en Long Island, Nueva York. Los jóvenes, que recientemente cumplieron 18 años, han iniciado una nueva etapa de sus vidas marcada por el ingreso a la universidad y por decisiones personales que han despertado el interés de los medios internacionales.

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Jennifer Lopez y Marc Anthony contrajeron matrimonio en 2004, consolidándose como una de las parejas más influyentes de la industria musical. Sin embargo, en julio de 2011 anunciaron su separación después de siete años de relación.

Su divorcio se formalizó en 2014, aunque ambos han mantenido una relación cordial enfocada en la crianza compartida de sus hijos. Desde entonces, tanto la cantante como el intérprete de salsa han insistido en la importancia de preservar la privacidad de los gemelos mientras crecían.

Durante años, Emme y Max fueron vistos ocasionalmente acompañando a sus padres en eventos públicos. Sin embargo, sus intereses han tomado caminos diferentes. Maximilian, conocido familiarmente como Max, ha mantenido un perfil mucho más reservado.

Aunque se conocen pocos detalles sobre sus aspiraciones profesionales, recientemente culminó sus estudios de secundaria junto a su hermana y se prepara para iniciar estudios universitarios.

Por su parte, quien durante años fue conocida públicamente como Emme Maribel Muñiz ha tenido una presencia más visible. Desde temprana edad mostró afinidad por la música y las artes escénicas. En 2020 compartió escenario con su madre durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, una de las presentaciones más vistas de la televisión estadounidense. También participó en proyectos artísticos vinculados a Jennifer Lopez y desarrolló un creciente interés por el teatro musical.

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En los últimos años, Emme comenzó a construir una identidad pública propia. En 2022, Jennifer Lopez utilizó pronombres neutros al referirse a su hijo durante una presentación, lo que fue interpretado ampliamente como una muestra de apoyo a una identidad no binaria. Desde entonces, el joven ha mantenido un perfil relativamente discreto respecto a su vida personal.

La atención mediática volvió a centrarse en él tras su reciente graduación de la escuela Windward, en Los Ángeles. Diversos medios estadounidenses como Page Six y TMZ reportaron que el joven fue presentado públicamente bajo el nombre de Oskar Muñiz en una publicación relacionada con los destinos universitarios de los estudiantes graduados.

A la ceremonia asistieron su abuela materna Guadalupe Rodríguez, su hermano mellizo Maximiliano, su ex hemanastro Samuel Affleck y la madre de él y exesposa de Ben, Jenifer Garner.

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Aunque algunos medios han señalado que anteriormente Emme se identificaba como una persona no binaria, las publicaciones más recientes sugieren que ahora utiliza el nombre Oskar Muñiz y pronombres masculinos.

Mientras tanto Oskar se prepara para una nueva etapa académica enfocada en el teatro y las artes visuales siguiendo el legado artístico de sus padres Jennifer Lopez y Marc Anthony.