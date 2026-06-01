Lincoln Palomeque cuestionó encuestas previas a las elecciones y confirmó por quién votará en segunda vuelta

Desde las historias de su cuenta oficial de Instagram, el reconocido actor Lincoln Palomeque, famoso por su participación en producciones como La Reina del Sur, Señora Acero y Café con aroma de mujer, se pronunció sobre el panorama electoral, cuestionando los resultados de encuestas difundidas previamente a las elecciones presidenciales.

Al cierre de la jornada, las firmas encuestadoras también quedaron señaladas como una de las principales perdedoras del ejercicio democrático, tras no lograr una aproximación certera al desenlace de la contienda electoral.

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Según los datos publicados antes de los comicios, se proyectaba que ninguno de los candidatos alcanzaría a superar el 50 % de los votos válidos. En ese sentido, las encuestas sí acertaron al anticipar que los colombianos tendrían que acudir a una segunda vuelta presidencial, prevista para el próximo 21 de junio.

No obstante, aunque proyectaban un escenario competitivo, las firmas habían ubicado a tres figuras como las principales favoritas en la disputa por el poder: Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.

Sin embargo, al final los resultados marcaron un distanciamiento bastante significativo entre la candidata del Centro Democrático y los otros dos aspirantes.

En este panorama, Iván Cepeda, del Pacto Histórico, aparecía liderando las intenciones de voto. En Invamer alcanzaba el 44,6 %, en Guarumo el 37,1 %, en Atlas Intel el 38,7 % y en CNC el 33,4 %.

Gráfico de la encuesta Invamer que muestra resultados de la primera vuelta presidencial. Foto: Invamer

En segundo lugar estaba Abelardo de la Espriella, de Defensores de la Patria, con registros de 31,6 % en Invamer, 27,5 % en Guarumo, 37,3 % en Atlas Intel y 30,9 % en CNC, mientras que Paloma Valencia, del Centro Democrático, se ubicaba más atrás con 14,0 %, 21,7 %, 14,3 % y 12,6 %, respectivamente.

Lo cierto es que, según los resultados publicados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el candidato Abelardo de la Espriella se impuso en la primera vuelta al obtener 10.270.049 votos, equivalentes al 43,72 % de los votos válidos, consolidándose como la gran sorpresa de la contienda electoral.

Por esta razón, Lincoln Palomeque no se quedó callado tras conocer los resultados de la primera vuelta y se atrevió a afirmar que la encuesta que realizó a través de sus redes sociales fue una de las más acertadas.

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“Le fue mejor a mi encuesta de Instagram de la primera vuelta que las tantas que hicieron”, escribió en su publicación, junto con un pantallazo de los resultados oficiales confirmados por la Registraduría.

Publicación de Lincoln Palomeque tras primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia. Foto: Instagram @lincpal

Además, aprovechó su pronunciamiento para dejar claro a qué candidato le seguirá dando su voto de confianza en segunda vuelta: “¡Conta todo pronóstico Abelardo de la Espriella arriba!”, sumándose a la lista de famosos colombianos que también comparten su intención de voto como Marbelle, Sebastián Caicedo, Cristina Hurtado y más.