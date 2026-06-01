Esta es la nueva rotación del pico y placa para taxis en Cartagena durante junio de 2026

La Alcaldía de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), puso en marcha una nueva rotación del pico y placa para taxis, que estará vigente durante junio de 2026.

La medida establece restricciones de circulación de lunes a viernes, según el último dígito de la placa, y hace parte de las acciones de control de la movilidad en el Distrito.

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Así funciona la nueva rotación

De acuerdo con la información oficial divulgada por la autoridad de tránsito y replicada por medios locales, la rotación del pico y placa para taxis en Cartagena aplica desde el inicio de junio de 2026 hasta el 26 del mismo mes.

Durante este periodo, la medida opera de lunes a viernes y no aplica los fines de semana ni los días festivos, en línea con los esquemas habituales del Distrito.

Según el DATT, la restricción busca optimizar la prestación del servicio de transporte público individual y mejorar las condiciones de movilidad en una ciudad con alta demanda vehicular, especialmente durante las temporadas de mayor flujo urbano.

La programación establece qué vehículos pueden circular cada día según el último dígito de la placa. Esta organización se mantiene como el principal mecanismo de control para regular la circulación de taxis en la ciudad.

La nueva rotación difundida por las autoridades de tránsito señala que los lunes corresponden a los vehículos con placas terminadas en 5 y 6; los martes, a 7 y 8; los miércoles, a 9 y 0; los jueves, a 1 y 2; y los viernes, a 3 y 4.

El esquema busca distribuir de manera equilibrada la operación del servicio de taxis durante la semana.

De esta forma, se evitan sobrecargas en determinados días y se contribuye a la movilidad general de la ciudad.

Horarios y control de la medida

El pico y placa para taxis en Cartagena se aplica de forma continua entre las 6:00 a. m. y las 6:00 a. m. del día siguiente, lo que significa que la restricción cubre jornadas completas.

Las autoridades han reiterado que el incumplimiento de esta norma puede generar sanciones económicas e, incluso, la inmovilización del vehículo en algunos casos.

El DATT ha insistido en la importancia de que los conductores respeten la programación vigente para evitar sanciones y garantizar un flujo más ordenado del transporte público individual.

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La implementación de rotaciones periódicas del pico y placa para taxis en Cartagena responde a una política sostenida de control vehicular que se actualiza cada mes o en periodos determinados.

En este caso, la medida vigente hasta finales de junio de 2026 hace parte de una serie de ajustes progresivos que buscan responder a las condiciones cambiantes del tráfico urbano.

Las autoridades de tránsito han reiterado en diferentes comunicados que el objetivo principal es mejorar la movilidad y optimizar la prestación del servicio de transporte público individual en la ciudad.