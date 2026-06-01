El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que el volcán Puracé, en el departamento del Cauca, continúa presentando emisiones de ceniza asociadas a su dinámica interna, sin que se registren cambios en el nivel de alerta amarilla en el que permanece el sistema volcánico.

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El SGC mantiene vigilancia permanente del sistema volcánico

El SGC ha señalado en sus boletines recientes del sistema volcánico Puracé–Los Coconucos que se mantienen variaciones en la actividad asociadas principalmente al movimiento de fluidos en el interior del volcán.

Esto puede generar episodios de emisión de ceniza y gases.

Según la entidad científica, este comportamiento hace parte del nivel de alerta amarilla, que implica cambios en el estado del volcán respecto a su nivel base.

Sin embargo, no indica una erupción inminente. En este contexto, el sistema continúa siendo vigilado de manera constante a través del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán.

El SGC también ha explicado en sus reportes que las emisiones de ceniza pueden presentarse de forma intermitente y que su dispersión depende de las condiciones del viento.

Lo anterior puede ocasionar afectaciones variables en zonas del departamento del Cauca, incluidas áreas cercanas al volcán y, en algunos episodios, municipios como Popayán.

Las autoridades mantienen el llamado a la calma y recomiendan a la población seguir únicamente la información oficial, así como atender las indicaciones de los organismos de gestión del riesgo ante posibles caídas de ceniza.

#NoticiasCauca | El volcán Puracé registró en la mañana de este lunes una emisión de ceniza, según informó la Administración Municipal.



Tras el evento, las autoridades hicieron un llamado a la comunidad a mantener la calma, informarse únicamente a través de canales oficiales y… pic.twitter.com/i2eGWm8AQK — TUBARCO (@tubarconews) June 1, 2026

El SGC indicó que el volcán mantiene un flujo constante de gases y emisiones de ceniza

Durante la mañana de este lunes, diferentes registros difundidos en medios de comunicación y redes sociales mostraron una emisión de ceniza en el volcán Puracé, ubicado en el departamento del Cauca.

Frente a estas imágenes, el Servicio Geológico Colombiano explicó que corresponden a la actividad que el volcán viene registrando de manera sostenida durante las últimas semanas.

Cristian Santacoloma, vulcanólogo del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán del SGC, explicó, en declaraciones a El Espectador, que en las últimas semanas se han registrado múltiples emisiones de ceniza.

Según indicó, no se trata de un único evento aislado, sino de un proceso continuo asociado a la dinámica del volcán.

El especialista señaló que el sistema presenta un flujo constante de gases que genera columnas de emisión y liberación de ceniza.

Esta condición, explicó, hace parte del comportamiento habitual del volcán en el estado de alerta actual. En sus palabras, la actividad puede entenderse como “un grifo abierto”, en referencia a la continuidad del proceso.

El SGC también indicó que, en algunos momentos, el volcán no es visible debido a las condiciones de nubosidad en la zona, lo que puede modificar la percepción de la actividad.

Cuando el cielo se despeja, la columna de gases y ceniza se hace más evidente, situación que ha generado preocupación en algunos sectores de la población.

La entidad reiteró que el volcán Puracé continúa bajo monitoreo permanente a través del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán y que la actividad observada hasta el momento se mantiene dentro de los parámetros esperados para su nivel de alerta.