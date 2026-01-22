Nación

En medio del cambio de estado de alerta amarilla del volcán Puracé, el SGC explica qué es la desgasificación volcánica y por qué es importante

El Servicio Geológico Colombiano explicó la nueva situación en la cadena volcánica Los Coconucos.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

23 de enero de 2026, 2:02 a. m.
Volcán Puracé duró al menos dos meses en alerta naranja. Foto: Suministrada a SEMANA.

El volcán Puracé regresó al estado de alerta amarilla, según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC), debido a que su emisión de gases se ha mantenido estable y sin cambios importantes en las últimas semanas.

En medio de este cambio, la entidad explicó qué es la desgasificación volcánica y por qué es tan importante para este proceso.

Dentro de cualquier estructura volcánica activa existe un cuerpo de calor llamado cámara magmática, donde se almacena el magma que alimenta el volcán y que está formado por roca fundida, cristales y gases disueltos que varían en profundidad, temperatura y presión”, dijo inicialmente el SGC.

Según explica la entidad, entre los gases que se producen en un volcán, el dióxido de carbono y el dióxido de azufre suelen ser de gran interés para los expertos del SGC a la hora de estudiar la estabilidad de un sistema volcánico.

La desgasificación es un indicador clave de que existe un sistema volcánico activo. Cuando entra magma nuevo desde una mayor profundidad, este aporta más calor y gases”, detalló la entidad.

Lo que modifica la composición de los que salen a la superficie se puede especificar en tres aspectos:

  • Aumento del SO₂

Indica que hay magma fresco ascendiendo o acercándose a niveles superficiales, ya que este gas se libera principalmente cuando el magma está caliente y ha interactuado poco con el agua.

  • Aumento del CO₂

Señala mayor presión en zonas profundas del sistema volcánico, ya que el CO₂ se libera fácilmente desde grandes profundidades y puede subir incluso antes que el magma.

  • Predominio de vapor

Sugiere que el sistema hidrotermal está activo, con agua subterránea calentándose por el magma, sin que este se encuentre necesariamente cerca de la superficie.

“Es importante aclarar que la desgasificación en el volcán Puracé - cadena volcánica Los Coconucos continúa, pero las emisiones no han tenido variaciones abruptas. Desde el SGC mantenemos el monitoreo permanente y el trabajo con las comunidades y las autoridades locales y nacionales”, puntualizó el Servicio Geológico Colombiano.

Noticias Destacadas