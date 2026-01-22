Nación

SGC baja a alerta amarilla la situación del volcán Puracé: hubo disminución en su actividad

Pese a esto, la entidad advirtió que todavía es necesario continuar con las recomendaciones que se han dado.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
22 de enero de 2026, 7:36 p. m.
Volcán Puracé.
Volcán Puracé. Foto: Servicio Geológico Colombiano

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) confirmó este jueves, 22 de enero, que el volcán Puracé regresa al estado de alerta amarilla, ya que en los últimos días se encontraba en alerta naranja.

Jaime Raigosa, coordinador del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, fue quien comunicó la noticia a través de las redes sociales de la entidad.

Registro de la cámara Mina, ubicada a 2,2 km en dirección norte del volcán Puracé. Columna de gases y ceniza registrada a las 6:01 a. m. del 9 de diciembre de 2025, que alcanzó una altura de 1000 metros
Volcán Puracé. Foto: Servicio Geológico Colombiano

El comportamiento del volcán Puracé se evalúa a partir de múltiples variables, ya que ningún parámetro, por sí solo, permite interpretar su estado”, explicó.

Dentro de los parámetros que se evalúan se encuentran los procesos de desgasificación, la sismicidad, las emisiones de ceniza, entre otros. En ese sentido, el experto señaló que en los últimos días no se ha evidenciado una evolución significativa en estos temas.

Nación

Le negaron tutela al profesor José Ismael Peña para regresar al cargo de rector de la Universidad Nacional

Cali

Habla sargento (r) que lloró de indignación cuando el ministro de la Igualdad sacó a su tropa a empujones de Toribío: “Hubo agentes externos”

Bogotá

En Bogotá, solo el 6 % de los capturados por algún delito quedan tras las rejas: comandante de la MEBOG lanzó duro cuestionamiento a la justicia

Nación

Caso Valeria Afanador: Defensa de la rectora advierte que la solicitud de imputación es improcedente

Nación

Exdirector del Dapre del gobierno Uribe deberá pagar millonaria indemnización por chuzadas del DAS

Vehículos

Horarios, rotación y restricciones: pico y placa en Bogotá este viernes, 23 de enero

Nación

Magistrado que fue investigado por supuesta filtración al clan Gnecco es el nuevo presidente de la Sala de Instrucción

Nación

Volcán Puracé: Servicio Geológico Colombiano reporta continuidad de actividad sísmica y emisiones de gases

Nación

Nuevo reporte del volcán Puracé: “Se han presentado sismos asociados con el movimiento de fluidos”

Nación

Volcán Puracé este 1 de enero: Servicio Geológico mantiene el estado de alerta Naranja

Volcán Puracé: Servicio Geológico Colombiano reporta continuidad de actividad sísmica y emisiones de gases

Estos indicadores reflejan una disminución general de la actividad volcánica, lo que permite retornar el volcán Puracé al estado de alerta amarilla”, añadió.

Raigosa enfatizó que, durante el tiempo en el que el volcán ha estado en alerta naranja, se ha hecho un trabajo de monitoreo constante que ha estado articulado con entidades como la Alcaldía, Gobernación, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, entre otras.

Pese al cambio a la alerta amarilla, el funcionario del SGC remarcó que seguirán trabajando de la mano con la comunidad. “Hacemos un llamado para que no se acerquen a la parte alta del volcán, ya que, a pesar de que cambiemos el estado de alerta, se continúan presentando emisiones de gases”, señaló.

“Invitamos a la comunidad a que se informe a través de los canales oficiales que el SGC tiene dispuestos para informar sobre la actividad de los volcanes que están activos”, añadió.

Nuevo reporte del volcán Puracé: “Se han presentado sismos asociados con el movimiento de fluidos”

Por medio de un comunicado, el SGC mencionó que la anomalía térmica detectada en el cráter durante el mes de diciembre ha disminuido en su intensidad. “Este fenómeno está asociado a la salida de gases calientes desde el interior del volcán”, indicó.

“Asimismo, los niveles de emisión de dióxido de azufre (SO₂) no presentan incrementos significativos y la deformación del volcán se mantiene en valores similares a los observados antes del cambio a alerta naranja, sin evidenciar nuevas variaciones”, complementó.

Además, la institución recordó que, al tratarse de un volcán activo, la actividad puede incrementarse nuevamente en cualquier momento, por lo que las medidas y recomendaciones todavía se mantienen, así como el estricto monitoreo.

Más de Nación

El rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, ganó otra tutela que garantiza su permanencia en la institución.

Le negaron tutela al profesor José Ismael Peña para regresar al cargo de rector de la Universidad Nacional

Nuevo ministro de la Igualdad fue el promotor de la agresión a soldados en el cerro de Berlín, que terminó con un sargento llorando: “No le da vergüenza ser soldado”

Habla sargento (r) que lloró de indignación cuando el ministro de la Igualdad sacó a su tropa a empujones de Toribío: “Hubo agentes externos”

Brigadier General Giovanni Cristancho comandante de la Policía de Bogotá

En Bogotá, solo el 6 % de los capturados por algún delito quedan tras las rejas: comandante de la MEBOG lanzó duro cuestionamiento a la justicia

Bomberos de Cundinamarca revelan nueva información del caso Valeria Afanador.

Caso Valeria Afanador: Defensa de la rectora advierte que la solicitud de imputación es improcedente

Servicio Geológico Colombiano da nuevos detalles sobre la actividad volcánica del Puracé, registra “aumento de temperatura en

SGC baja a alerta amarilla la situación del volcán Puracé: hubo disminución en su actividad

Bernardo Moreno

Exdirector del Dapre del gobierno Uribe deberá pagar millonaria indemnización por chuzadas del DAS

Trancones pico y placa todo el dia Transmilenio Bogotá 27 de enero 2022 Foto Guillermo Torres / Semana

Horarios, rotación y restricciones: pico y placa en Bogotá este viernes, 23 de enero

Francisco FarFán Magistrado de la Corte Suprema de Justicia

Magistrado que fue investigado por supuesta filtración al clan Gnecco es el nuevo presidente de la Sala de Instrucción

No

El magistrado Mauricio Lenis es el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia

Juan Carlos Suárez, Kleidymar Paola Fernández y Bertha Yohana Parra fueron capturados por el asesinato de Jaime Esteban Moreno. Hay una cuarta persona prófuga.

Más de 30 testigos, informes, videos y fotografías en la acusación contra los presuntos asesinos de Jaime Esteban Moreno, estudiante de Los Andes

Noticias Destacadas