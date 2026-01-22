SGC baja a alerta amarilla la situación del volcán Puracé: hubo disminución en su actividad

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) confirmó este jueves, 22 de enero, que el volcán Puracé regresa al estado de alerta amarilla, ya que en los últimos días se encontraba en alerta naranja.

Jaime Raigosa, coordinador del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, fue quien comunicó la noticia a través de las redes sociales de la entidad.

Volcán Puracé. Foto: Servicio Geológico Colombiano

“El comportamiento del volcán Puracé se evalúa a partir de múltiples variables, ya que ningún parámetro, por sí solo, permite interpretar su estado”, explicó.

Dentro de los parámetros que se evalúan se encuentran los procesos de desgasificación, la sismicidad, las emisiones de ceniza, entre otros. En ese sentido, el experto señaló que en los últimos días no se ha evidenciado una evolución significativa en estos temas.

Volcán Puracé: Servicio Geológico Colombiano reporta continuidad de actividad sísmica y emisiones de gases

“Estos indicadores reflejan una disminución general de la actividad volcánica, lo que permite retornar el volcán Puracé al estado de alerta amarilla”, añadió.

Raigosa enfatizó que, durante el tiempo en el que el volcán ha estado en alerta naranja, se ha hecho un trabajo de monitoreo constante que ha estado articulado con entidades como la Alcaldía, Gobernación, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, entre otras.

Pese al cambio a la alerta amarilla, el funcionario del SGC remarcó que seguirán trabajando de la mano con la comunidad. “Hacemos un llamado para que no se acerquen a la parte alta del volcán, ya que, a pesar de que cambiemos el estado de alerta, se continúan presentando emisiones de gases”, señaló.

“Invitamos a la comunidad a que se informe a través de los canales oficiales que el SGC tiene dispuestos para informar sobre la actividad de los volcanes que están activos”, añadió.

Nuevo reporte del volcán Puracé: “Se han presentado sismos asociados con el movimiento de fluidos”

Por medio de un comunicado, el SGC mencionó que la anomalía térmica detectada en el cráter durante el mes de diciembre ha disminuido en su intensidad. “Este fenómeno está asociado a la salida de gases calientes desde el interior del volcán”, indicó.

“Asimismo, los niveles de emisión de dióxido de azufre (SO₂) no presentan incrementos significativos y la deformación del volcán se mantiene en valores similares a los observados antes del cambio a alerta naranja, sin evidenciar nuevas variaciones”, complementó.

Además, la institución recordó que, al tratarse de un volcán activo, la actividad puede incrementarse nuevamente en cualquier momento, por lo que las medidas y recomendaciones todavía se mantienen, así como el estricto monitoreo.