Volcán Puracé: Servicio Geológico Colombiano reporta continuidad de actividad sísmica y emisiones de gases

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó este miércoles, 14 de enero, que continúa la actividad asociada a la cadena volcánica Los Coconucos, particularmente en el volcán Puracé, tras el seguimiento realizado desde la emisión del boletín extraordinario del día anterior.

De acuerdo con el reporte, se siguen presentando sismos relacionados con el movimiento de fluidos dentro del edificio volcánico. Estos corresponden principalmente a eventos de tipo Largo Periodo (LP) y pulsos de Tremor (TR), los cuales se han localizado bajo el cráter del volcán Puracé, a profundidades inferiores a un kilómetro.

Ideam revela el pronóstico de lluvias en estas regiones de Colombia del 14 al 16 de enero de 2026

Según el SGC, esta sismicidad está asociada con procesos de circulación y liberación de gases volcánicos hacia la atmósfera.

“Se continúan registrando emisiones de dióxido de azufre (SO₂) y persiste la salida de gases a través de grietas en los cráteres de los volcanes Curiquinga y Piocollo, sin que hasta el momento se identifiquen emisiones de ceniza asociadas”, detalla la entidad en su más reciente comunicado.

Hasta el momento, las autoridades no han identificado emisiones de ceniza asociadas a esta actividad. En cuanto a la temperatura interna del cráter del volcán Puracé, relacionada con la emisión de gases, el SGC señaló que los registros satelitales muestran un descenso en los valores observados.

“Mientras se mantiene el estado de alerta Naranja, es posible que se presenten fluctuaciones temporales en los niveles de actividad del volcán, es decir, que en algunos momentos puede disminuir con respecto a días o semanas anteriores. Sin embargo, esto no necesariamente implica que el volcán haya retornado a un nivel de actividad estable. Para regresar al estado de alerta Amarilla (mayor estabilidad), se requiere un tiempo prudencial en el que se evalúen todos los parámetros monitoreados y se determinen tendencias que así lo indiquen”, indica el SGC.

Con base en esta información, el Servicio Geológico Colombiano recomendó no acercarse a los cráteres de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga ni a sus alrededores.