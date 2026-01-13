Nación

Ideam revela el pronóstico de lluvias en estas regiones de Colombia del 14 al 16 de enero de 2026

El reporte prevé precipitaciones en amplias zonas del país durante mitad de semana, con variaciones hacia el viernes.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

13 de enero de 2026, 11:46 p. m.
Lo que debe saber del clima en Colombia.
Lo que debe saber del clima en Colombia. Foto: Ideam

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el pronóstico del clima durante esta semana del miércoles 14 al viernes 16 de enero de 2026.

Se prevén lluvias en varias regiones de Colombia con probabilidad de nubosidad en gran parte de las regiones Andina, Pacífica y Amazónica, así como en el sur y centro de la región Caribe.

El clima en Bogotá podría estar variado, con lluvias de intensidad ligera en horas de la tarde durante la semana, mientras que en el transcurso de los días hay gran probabilidad de precipitaciones más intensas.

Así estará el clima en Colombia durante las próximas 24 horas; se prevén lluvias en estas regiones

Miércoles 14 de enero

Se espera persistencia de lluvias en amplias zonas de las regiones Andina, Pacífica y Amazónica, así como en el sur de la región Caribe y áreas puntuales de la Orinoquía.

Nación

Salario mínimo: Consejo de Estado admitió primera demanda contra el decreto firmado por el presidente Petro

Cali

Cali devuelve la rumba a su horario habitual: estas son las nuevas horas para bares, discotecas y licoreras

Bogotá

Alcalde Galán responde a críticas sobre el aumento de la tarifa de TransMilenio: le pidió al Gobierno Nacional asumir su parte de la responsabilidad

Nación

“Sufrió daño en tres órganos”: entregan parte médico del subdirector de la cárcel de Neiva, víctima de atentado en el que murió un niño

Bogotá

Juez toma drástica decisión sobre el futuro de Epa Colombia en la cárcel

Cali

Francia Márquez se pronunció tras la trágica muerte de siete personas en el choque de dos embarcaciones en Tumaco

Medellín

Gobernador de Antioquia advierte golpe de 1,5 billones por decretos de Petro: “Quiere cuadrar caja por cuenta de las regiones”

Nación

Ideam dice que habrá “lluvias de mayor magnitud” y “actividad eléctrica” este viernes, 9 de enero: así estará el clima

Nación

Ideam reveló cómo estará el clima este jueves, 8 de enero: advierte nubosidad y lluvias en varias zonas

Nación

Ideam advierte “condiciones atmosféricas inestables” para este 7 de enero: lluvias, nubosidad y tormentas eléctricas

Los mayores acumulados de precipitación podrían registrarse en departamentos como Vichada, Guainía, Vaupés, Guaviare, Meta, Caquetá, Putumayo, Amazonas, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Tolima, Caldas, Quindío, Risaralda, Antioquia y Cundinamarca, además de Santander y el sur de Córdoba, Bolívar y Cesar.

En contraste, para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevé predominio de tiempo seco durante esta jornada. En el mar Caribe colombiano se proyectan lluvias significativas hacia el suroccidente, especialmente en cercanías al golfo de Urabá.

En el océano Pacífico se anticipan condiciones mayormente nubladas, con lluvias persistentes y posibilidad de tormentas eléctricas.

Foto de referencia de una mujer bajo la lluvia, en Ankara (Turquía), el 8 de enero de 2026
Lluvias en Colombia. Foto: Anadolu via Getty Images

Jueves 15 de enero

Para este día se mantendrán condiciones similares, con precipitaciones en las regiones Caribe, Pacífica, Amazónica y Andina, además de sectores dispersos de la Orinoquía. Las lluvias tenderán a intensificarse durante las horas de la tarde y la noche.

Los mayores acumulados se concentrarían en el sur de La Guajira, Magdalena, Cesar, Atlántico, Bolívar, Santander, Sucre, Córdoba, Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Cundinamarca, Meta, Arauca, Norte de Santander, Vichada, Guainía, Amazonas, Caquetá y Guaviare.

Durante este día, tanto en el mar Caribe como en el océano Pacífico se mantendrán cielos mayormente nublados con lluvias persistentes. Para el archipiélago de San Andrés se pronostica cielo parcialmente nublado, con probabilidad de lloviznas o lluvias ligeras, principalmente hacia el sector sur.

Viernes 16 de enero

Mientras que al finalizar la semana se prevé una ligera disminución de las precipitaciones en las regiones Caribe, Andina y Pacífica. Sin embargo, las lluvias más significativas continuarán en la región Amazónica, el sur de la Orinoquía y sectores dispersos de la región Andina.

Los mayores acumulados podrían presentarse en Amazonas, Putumayo, Caquetá, Vaupés, Guaviare, Guainía, Vichada, Tolima, Santander, Chocó, Antioquia y el sur de Bolívar.

Para San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera un aumento de la nubosidad y lluvias de intensidad variable, con mayor frecuencia hacia el sur del archipiélago.

Noticias Destacadas