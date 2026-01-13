Nación

Así estará el clima en Colombia durante las próximas 24 horas; se prevén lluvias en estas regiones

El Ideam entregó el pronóstico del tiempo hasta las primeras horas de la mañana del 14 de enero.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

13 de enero de 2026, 10:11 p. m.
Pronóstico de lluvias en Colombia.
Pronóstico de lluvias en Colombia. Foto: Ideam

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer cómo estará el clima en Colombia a partir del mediodía de este martes, 13 de enero, y durante las próximas 24 horas.

En horas de la tarde se esperan condiciones mayormente nubladas a cubiertas, con precipitaciones moderadas a fuertes en sectores de la plataforma marítima y continental del Pacífico, así como en la región andina, Amazonia y suroccidente del Caribe.

Aunque se prevén condiciones mayormente secas en gran parte del Caribe, son probables lluvias de variada intensidad en el suroccidente de esta zona, mientras que para la Orinoquia se esperan lluvias moderadas en su sector occidental y sur.

Las mayores cantidades de lluvia se esperan en Antioquia, Tolima, Caldas, Tolima, occidente de Cundinamarca, occidente y oriente de Boyacá, sur de Santander, sur del Norte de Santander, norte de Huila, oriente de Cauca, Valle del Cauca, Córdoba, sur de Bolívar, occidente de Caquetá, occidente de Putumayo, Amazonas, oriente de Guaviare, Guainía, occidente de Arauca, occidente de Casanare, Meta y sur de Vichada.

Ideam prevé lluvias en Colombia.

En el oriente de Chocó y de Nariño habría lluvias ligeras a moderadas y en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se mantendrá el tiempo seco, con cielo parcialmente nublado; no se descartan algunas lloviznas ocasionales.

Sugerencias ante la posibilidad de tormentas eléctricas, vientos fuertes o vendavales en las próximas horas:

  • Adelantar labores de limpieza de techos, canales bajantes y sumideros.
  • Asegurar y revisar el estado de los tejados y de estructuras elevadas que puedan colapsar en un momento dado por encima de lo normal, a causa de los vientos fuertes.
  • Buscar un refugio seguro.
  • Evitar actividades deportivas en áreas abiertas en el momento de una tempestad.
  • No exponerse en zonas abiertas, debajo de árboles y estructuras metálicas altas, ya que podrían ser objeto de descargas.

