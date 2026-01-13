Así estará el clima en Colombia durante las próximas 24 horas; se prevén lluvias en estas regiones

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer cómo estará el clima en Colombia a partir del mediodía de este martes, 13 de enero, y durante las próximas 24 horas.

En horas de la tarde se esperan condiciones mayormente nubladas a cubiertas, con precipitaciones moderadas a fuertes en sectores de la plataforma marítima y continental del Pacífico, así como en la región andina, Amazonia y suroccidente del Caribe.

Aunque se prevén condiciones mayormente secas en gran parte del Caribe, son probables lluvias de variada intensidad en el suroccidente de esta zona, mientras que para la Orinoquia se esperan lluvias moderadas en su sector occidental y sur.

Las mayores cantidades de lluvia se esperan en Antioquia, Tolima, Caldas, Tolima, occidente de Cundinamarca, occidente y oriente de Boyacá, sur de Santander, sur del Norte de Santander, norte de Huila, oriente de Cauca, Valle del Cauca, Córdoba, sur de Bolívar, occidente de Caquetá, occidente de Putumayo, Amazonas, oriente de Guaviare, Guainía, occidente de Arauca, occidente de Casanare, Meta y sur de Vichada.

En el oriente de Chocó y de Nariño habría lluvias ligeras a moderadas y en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se mantendrá el tiempo seco, con cielo parcialmente nublado; no se descartan algunas lloviznas ocasionales.

Sugerencias ante la posibilidad de tormentas eléctricas, vientos fuertes o vendavales en las próximas horas: