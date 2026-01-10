Nación

Meteorólogo Max Henríquez anunció inesperada situación a nivel mundial: “Una bomba meteorológica”

Por medio de su cuenta de X se dieron alertas sobre las situaciones actuales.

Manuel Santiago Sánchez González

10 de enero de 2026, 2:44 p. m.
El meteorólogo Max Henríquez se pronunció en X sobre las lluvias en Bogotá Foto: SEMANA

Max Henríquez, uno de los principales meteorólogos del país, analizó las condiciones medioambientales que se presentan actualmente a nivel nacional e internacional.

Durante los primeros días del mes, se ha presentado una combinación de altas temperaturas y precipitaciones de gran magnitud en diversas regiones del país.

A través de su cuenta de X, el experto entregó el reporte de las condiciones atmosféricas con las cuales contará el país en las próximas horas y lo que se podría esperar a lo largo del sábado 10 de enero.

“Nublados en los cielos de Antioquia, la zona cafetera, los santanderes y la costa pacífica, con lluvias nocturnas que se extenderán hasta el amanecer del sábado 10 de enero de 2026. Bogotá estará con lluvias y lloviznas el fin de semana, principalmente en las tardes”, señaló el experto.

Es importante señalar que el Ideam es la entidad responsable de elaborar los informes meteorológicos del país y que las personas deben estar al tanto de las alertas que emite esta entidad para cada región. A través de su sitio web, se pueden consultar las previsiones para los días siguientes y las alertas vigentes.

Clima a nivel internacional

Junto a esto, Henríquez señaló que en Europa se está presentando un fenómeno meteorológico en el cual se han registrado fuertes nevadas en gran parte del territorio.

“Una bomba meteorológica recorre el norte de Francia, el sur de Inglaterra y los Países Bajos”, destacó Henríquez.

En los últimos días, diversas naciones europeas han reportado fuertes nevadas que han causado el aplazamiento de vuelos y la postergación de diversos eventos, debido a las bajas temperaturas y a las afectaciones a los sistemas de transporte, tanto nacionales como internacionales.

Vehículos circulan por la autopista A4 durante una nevada en Haudiomont, noreste de Francia, el 7 de enero de 2026. Foto: AFP

Por otro lado, Argentina vive uno de los momentos más difíciles del año, con fuertes incendios en zonas alejadas de la capital, pero al mismo tiempo con graves inundaciones causadas por precipitaciones intensas que son atípicas para la actual época del año.

“Mientras en la Patagonia arden los bosques, en el norte/noreste de Argentina las lluvias inundan amplias zonas”, complementa Max Henríquez.

Cabe recordar que, tradicionalmente, las primeras semanas del año se caracterizan por fuertes temperaturas y alertas de incendios en gran parte de los países del sur del continente.

