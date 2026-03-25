Bogotá tendrá una jornada con aumento de lluvias, en un contexto nacional de alertas activas por diferentes riesgos climáticos.

Lluvias intensas en varias regiones y calor atípico en el oriente: así será el clima en Colombia en las próximas horas

Clima en Bogotá: lluvias en la tarde y noche con mayor intensidad en el norte y occidente

El pronóstico del tiempo para Bogotá anticipa una jornada marcada por el aumento de las lluvias hacia la tarde y la noche.

Mientras tanto, a nivel nacional, se mantienen activas múltiples alertas por incendios, deslizamientos, crecientes súbitas y condiciones meteomarinas, según reportes del Ideam.

De acuerdo con el informe emitido en el marco del convenio con el Idiger, la capital inició la madrugada con tiempo seco, cielo mayormente nublado y temperaturas cercanas a los 10 °C.

Durante la mañana se mantendrán condiciones relativamente estables, con nubosidad parcial y sin lluvias significativas.

Sin embargo, el panorama cambiará en la tarde, cuando se prevé un incremento de la nubosidad acompañado de precipitaciones en amplios sectores de la ciudad.

Las lluvias más intensas se concentrarán en el norte y occidente, afectando localidades como Suba, Usaquén, Barrios Unidos, Engativá, Fontibón, Kennedy y Bosa. La temperatura máxima estimada será de 20 °C.

Para la noche, el cielo permanecerá cubierto y las lluvias persistirán, especialmente en estas mismas zonas, lo que podría generar complicaciones en la movilidad y riesgos asociados a encharcamientos.

Jornada marcada por el aumento de lluvias en la Capital hacia las horas de la tarde Foto: Getty Images

Alertas en Colombia: incendios, deslizamientos y riesgo de inundaciones en varias regiones del país

Un panorama nacional de alertas que refleja la variabilidad de las condiciones atmosféricas en el país.

Las alertas por incendios se concentran principalmente en la Orinoquía y la Amazonía, con niveles críticos en departamentos como Casanare, Meta y Guaviare, donde las altas temperaturas y el tiempo seco elevan el riesgo de conflagraciones.

Las alertas por deslizamientos están ubicadas en zonas montañosas de la región Andina y el suroccidente del país, especialmente en Santander, Huila y Nariño, donde las lluvias han saturado los suelos y aumentan la probabilidad de derrumbes.

Las alertas hidrológicas, relacionadas con posibles inundaciones y crecientes súbitas, se distribuyen en varias cuencas del país, con mayor impacto en la región Magdalena-Cauca, además de zonas del Pacífico, Caribe, Amazonía y, en menor medida, la Orinoquía.

Estas alertas advierten sobre el aumento de niveles en ríos y quebradas .

Por su parte, las alertas meteomarinas están ubicadas en las costas: en el mar Caribe hay advertencias por vientos y oleaje, mientras que en el Pacífico colombiano se mantiene alerta por pleamares y condiciones marítimas adversas.