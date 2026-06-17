Así son los tipos de cámaras de fotomultas en Bogotá y las multas que pueden recibir miles de ciudadanos por ellas

La ciudad de Bogotá es muy reconocida por la cantidad de congestionamiento vial que se presenta, donde cada día miles de vehículos se movilizan por las calles y carreras de la capital para dirigirse a sus destinos.

Fotomultas en Bogotá dejaron $57 mil millones en cuatro meses: concejal aseguró que “son un negocio”

Dentro de estos recorridos, varias autoridades han detenido a cientos de conductores al estar incumpliendo alguna norma de tránsito impuesta por la ley del país.

Aun así, entidades del distrito como la Secretaría Distrital de Movilidad han implementado varias tecnologías para vigilar el cumplimiento de estos reglamentos viales.

Una de las más destacadas son las cámaras de fotodetección, las cuales son operadas 24/7 por medio de la Ley 1843 del 14 de julio de 2017.

El objetivo de ellas es registrar cualquier infracción que se presente en la ciudad, que posteriormente sería revisada por un agente de tránsito, quien emitiría la notificación correspondiente.

Miles de conductores son monitoreados diariamente por las cámaras de fotomultas instaladas en puntos estratégicos de Bogotá. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

¿Cuáles son los tipos de cámaras de fotomultas que están en Bogotá?

Según la Secretaría Distrital de Movilidad, existen dos tipos de cámaras de fotomultas que detectan las infracciones de los conductores; cada una de ellas cuenta con su respectiva función y están presentes en zonas específicas de Bogotá.

El primer tipo de cámara son las semiautomáticas, las cuales son instaladas en la zona superior de algunos semáforos de la ciudad. El objetivo de ellas es poder monitorear cualquier novedad o siniestro que se presente en las vías de la capital.

Asimismo, están diseñadas para imponer una serie de comparendos, ya sea por el pico y placa, no respetar las normas de tránsito, recoger pasajeros en zonas que no están autorizadas, realizar bloqueos de calzada y cruces peatonales y no tener al día la revisión técnico-mecánica ni el SOAT.

Por otro lado, el distrito tiene a su disposición las cámaras automáticas, las cuales se encuentran en los corredores viales principales de Bogotá, como por ejemplo la Autopista Norte o NQS.

Este equipo se encarga de detectar posibles infracciones como exceso de velocidad, transitar durante pico y placa, tener la técnico mecánica vencida, no haber comprado el SOAT y conductas peligrosas como cruzar un semáforo en rojo.

Las infracciones más detectadas por las cámaras

De acuerdo con la Alcaldía Mayor de Bogotá, la mayoría de las infracciones que son detectadas por parte de las cámaras son tipo C, lo que genera una multa que equivale a los 15 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV). Esas son:

Exceso de velocidad (C29)

No realizar la revisión técnico-mecánica (C35)

No respetar el paso de peatones (C32)

Conducir por sitios o en horas prohibidas por la autoridad (C14)

Sin embargo, existe otro tipo de infracción que hace parte de la clase D, en donde una persona es detenida y ha estado conduciendo sin portar los seguros obligatorios de accidentes de tránsito (D02); recibirá una multa de 30 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV).

¿Cómo conocer dónde están ubicadas las cámaras de fotodetección en Bogotá?

Para conocer exactamente dónde se encuentran ubicadas las cámaras de fotomultas que están en Bogotá, el distrito le recomienda a los ciudadanos consultar la página https://fotodeteccionbogota.com/.

Tras esto, los ciudadanos deben ubicar la parte que dice “mapa cámaras de fotodetección en Bogotá”. Es en este que habrá disponibilidad de un buscador de acuerdo con la dirección o sitio al que el ciudadano quiera información.