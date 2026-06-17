Un alimentador del sistema de transporte masivo público de TransMilenio terminó volcado en una zona verde en la localidad de San Cristóbal, al sur de Bogotá.

Según reportó inicialmente la Secretaría de Movilidad, se trató de un siniestro vial entre bus zonal y taxi en la calle 63 sur con carrera 10B este. Así mismo, indicó que en el punto se encuentran los servicios de apoyo y socorro para atender a los heridos a raíz del siniestro.

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Los organismos de emergencia establecieron un perímetro de seguridad vial en el sector para facilitar las labores de rescate de los pasajeros.

Frente al hecho, los administradores de TransMilenio emitieron una declaración oficial detallando las acciones institucionales implementadas tras la colisión.

La entidad administradora del transporte masivo lamentó el siniestro vial registrado en el sur de la ciudad y confirmó la activación de las alertas prioritarias de atención.

Activación de protocolos de emergencia y atención de afectados

Los voceros de TransMilenio explicaron que “tan pronto fue reportado el hecho, activamos los protocolos institucionales y al lugar acudieron ambulancias, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y unidades de la Policía Metropolitana para brindar la atención correspondiente a los ciudadanos lesionados”.

[07:32 p.m.] #GestiónDelTráfico | Siniestro vial en la localidad de San Cristóbal, entre bus zonal y taxi en la calle 63 sur con carrera 10B este. 🚑Organismos de emergencia atienden la novedad. pic.twitter.com/Y1su6rqwha — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) June 18, 2026

La empresa estatal aclaró que el vehículo involucrado en el volcamiento forma parte de la flota operada por la firma privada Consorcio Express. Asimismo, la dirección general de TransMilenio manifestó que continuará con las labores de monitoreo técnico para garantizar las condiciones de seguridad en la operación diaria del sistema de transporte.

Verificación de reportes y estado de los pasajeros

A través de las plataformas digitales, algunos ciudadanos reportaron de manera preliminar que el automotor de pasajeros arrastró a otro vehículo particular durante la pérdida de control; sin embargo, las autoridades de tránsito y de policía que atienden la emergencia manifestaron que dicha información no cuenta con una verificación técnica oficial.

Los reportes preliminares de los operarios de rescate en la zona indicaron que la mayoría de los usuarios del bus fueron retirados de la estructura del automotor.

La Secretaría de Salud de Bogotá se encuentra en el proceso de consolidación de datos médicos para entregar un balance oficial respecto al número de lesionados y la gravedad de sus heridas.