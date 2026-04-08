Durante la tarde de este martes 7 de abril, se registró un siniestro vial entre dos buses articulados del sistema TransMilenio, evento que generó retrasos en la operación del transporte masivo y dejó un saldo de 15 personas lesionadas.

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Pese a que la condición de salud de los afectados se mantuvo bajo reserva durante las primeras seis horas posteriores al evento, un informe técnico de la Policía de Tránsito detalló el estado de las víctimas y los centros hospitalarios a los que fueron remitidas.

La institución confirmó que en el punto de origen del siniestro se atendió a 15 personas con lesiones de diversa consideración.

Las unidades móviles de salud realizaron el triaje inicial para determinar las prioridades de traslado. Según el reporte oficial, entre los heridos se encuentran los conductores de ambos vehículos y trece pasajeros que se desplazaban en las unidades al momento del impacto.

Identificación de afectados por vehículo

En el primer articulado, el conductor resultó ileso tras la colisión. No obstante, ocho pasajeros requirieron atención médica debido a contusiones en el rostro, extremidades y traumatismos craneales de carácter leve.

Los afectados, cuyas edades oscilan entre los 35 y los 71 años, fueron trasladados a centros asistenciales como la Clínica Alcalá, Medical Toberín y Medicentro Suba para la respectiva valoración especializada.

#BOGOTÁ. Grave choque entre bus zonal y bus de @Transmilenio se reportó en la mañana de este 07ABR en la Av. Suba con Cr 101, sector 21 Ángeles. El fuerte impacto por alcance dejó múltiples heridos y bloqueó el carril exclusivo de los articulados. Equipos de rescate llegaron al… pic.twitter.com/tzNCPdmxEG — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) April 7, 2026

Por otro lado, el impacto en el segundo bus dejó un saldo de siete lesionados. En este caso, el conductor de la unidad sufrió una contusión en la zona craneal.

Entre los pasajeros afectados se reportaron dos menores de edad y varios adultos mayores, quienes presentaron diagnósticos de fracturas, traumas torácicos y lesiones cervicales.

Este grupo fue remitido a la Clínica Corpas, el Hospital Simón Bolívar y la Clínica La Colina.

Gravedad de las lesiones y respuesta del sistema

La magnitud de la emergencia requirió la coordinación de cuerpos de socorro para distribuir a las víctimas en siete puntos de atención diferentes, con el fin de garantizar la cobertura médica pertinente.

SEMANA se puso en contacto con TransMilenio, que al respecto comunicó que, según “las autoridades competentes, 18 personas fueron valoradas”. Adicionalmente, “al lugar acudieron autoridades competentes, ambulancias y bomberos, que prestaron la oportuna asistencia a las personas que se movilizaban en los buses”.

Las autoridades de tránsito mantienen la investigación para establecer las causas técnicas de la colisión entre los dos componentes del sistema.