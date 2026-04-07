Choque entre dos buses de TransMilenio bloquea totalmente la Troncal Suba este martes

En la mañana de este martes, 7 de abril, se registró un accidente entre dos vehículos articulados del sistema TransMilenio en la intersección de la Avenida Suba con carrera 101. El siniestro vial afectó las operaciones del transporte masivo y la movilidad de los usuarios que se desplazaban hacia el noroccidente de la capital.

Tragedia en la vía Ibagué–Bogotá: Policía confirma seis muertos tras el volcamiento de un bus con pasajeros este martes

Inicialmente, el hecho se dio a conocer gracias a diferentes imágenes compartidas por los usuarios a través de redes sociales, donde se pudieron ver algunos de los daños estructurales en la parte delantera y trasera de los autobuses.

Los videos captaron la ruptura de vidrios panorámicos y laterales, así como la movilización de múltiples ambulancias para atender a los pasajeros afectados por el impacto.

#APARATOSO. Grave choque entre dos buses de @Transmilenio se reportó en la mañana de este 7ABR en la Av. Suba con cr 101, sector 21 Ángeles. El fuerte impacto por alcance dejó múltiples heridos y bloqueó el carril exclusivo de los articulados. Equipos de rescate llegaron al sitio pic.twitter.com/ESz1tyKs25 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) April 7, 2026

Desarrollo del suceso

El incidente ocurrió aproximadamente a las once de la mañana en el sector de 21 Ángeles, en la localidad de Suba. Debido a la magnitud de la colisión, la normalización de las operaciones y la liberación del carril exclusivo solo se hicieron efectivas cerca de las cuatro de la tarde.

Durante el tiempo que duró la contingencia, la empresa TransMilenio informó que los articulados debieron transitar por el carril mixto para garantizar la continuidad de las rutas.

⏰#TMAhora (11:46 a.m.)



📍Av. Suba



Por siniestro vial en la avenida Suba con carrera 101, la flota sale temporalmente al carril mixto. pic.twitter.com/kIoUXQVuj7 — TransMilenio (@TransMilenio) April 7, 2026

En el lugar de los hechos, personal de los organismos de socorro y servicios de emergencias adelantaron labores de triaje para clasificar la gravedad de las lesiones. Ambos articulados presentaron daños en sus ventanales, lo que provocó que varios pasajeros sufrieran cortes, contusiones y caídas al interior de los vehículos tras la desaceleración repentina.

Informe inicial de los heridos

La atención médica se concentró en el traslado de las personas con heridas de mayor consideración hacia centros hospitalarios de la red norte. Entre las piezas gráficas reportadas, se destacó la labor de los rescatistas que debieron ingresar camillas a los buses para extraer a los ciudadanos con movilidad reducida tras el choque.

De acuerdo con el informe más reciente entregado por las autoridades de movilidad y salud, el reporte inicial indica un saldo de 16 personas heridas, de las cuales una permanece bajo pronóstico reservado en estado crítico.

Actualmente, la circulación por la calzada exclusiva de la Avenida Suba ha sido restablecida en su totalidad, mientras las autoridades competentes adelantan la investigación técnica para determinar las causas de la colisión y posibles responsabilidades de los operadores.