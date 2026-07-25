El Gobierno de Nicaragua revocó en las últimas el nombramiento del diplomático Harold de Jesús Delgado como embajador de ese país en Colombia.

“La Presidencia de Nicaragua acuerda dejar sin efecto el nombramiento del compañero Harold de Jesús Delgado en el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Nicaragua en la República de Colombia, contenido en el acuerdo presidencial #40-2024, de fecha 19 de marzo de 2024″, señala un decreto expedido por el régimen liderado por Daniel Ortega.

La determinación se conoce días después de que el canciller designado, Omar Bula Escobar, anunciara que el gobierno de Abelardo De La Espriella no tendrá sede diplomática en Managua, la capital nicaragüense.

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“Nosotros no queremos apoyar dictaduras. Nuestra prioridad será con países que compartan el espíritu democrático”, dijo.

En días pasados, Daniel Ortega, en el poder desde hace casi dos décadas, descartó cualquier posibilidad de elecciones en su país para evitar que la oposición, en el exilio, llegue algún día al gobierno.

“Que se olviden, aquí (en Nicaragua) no volverán a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno y atrapar el poder”, declaró Ortega al referirse a sus opositores en un acto por el 47° aniversario de la revolución sandinista, celebrado en Managua.

Daniel Ortega. Foto: AFP

Ortega, de 80 años, gobernó en la década de 1980 y volvió al poder en 2007. Desde entonces es mandatario, tras diversas y cuestionadas elecciones además de aplicar medidas que anularon a sus rivales.

Daniel Ortega descarta elecciones en Nicaragua para evitar un triunfo de la oposición

Nicaragua iba a celebrar elecciones generales en noviembre próximo, pero hace año y medio una profunda reforma constitucional amplió el mandato presidencial de cinco a seis años, por lo que los comicios deberían realizarse en noviembre de 2027.

Ortega y su esposa gobiernan Nicaragua con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad nicaragüense, sobre todo tras las protestas de 2018 cuya represión dejó más de 300 muertos, según la ONU.

Los opositores fueron encarcelados o forzados al exilio, despojados de sus nacionalidad y bienes, así como periodistas, intelectuales y religiosos críticos del gobierno. Miles de nicaragüense viven refugiados en Costa Rica, España y Estados Unidos.

Movimientos de la oposición en el exilio han expresado esperanza de que la presión internacional logre una transición o comicios libres en Nicaragua.

La afirmaciones de Ortega fueron rechazadas por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

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“La declaración de Daniel Ortega de que bajo su dictadura familiar Nicaragua no volverá a celebrar elecciones muestra su verdadera naturaleza autoritaria”, declaró Rubio en un comunicado en el cual pidió a la comunidad internacional “unir fuerzas” para demostrarle a la “dictadura que no puede seguir haciendo como si nada pasara”.

“El pueblo nicaragüense tiene derecho a elegir a sus propios líderes mediante elecciones democráticas”, añadió Rubio.